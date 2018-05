Elke lezer zal wel iets van zichzelf herkennen in 'Vaders & zonen'

Opvoeden vind ik moeilijk, ik ben een vader die twijfelt. Hoe leer ik mijn twee zoons hoe ze zich moeten verhouden tot de verleidingen van de stad waarin ze opgroeien?

Streng regels handhaven, of kun je beter om dingen op hun beloop laten? Om mij heen zie ik veel vaders die geen onzekerheid kennen. Stiekem ben ik jaloers op hun zelfverzekerdheid.

Af en toe verlies ik mijn geduld. Mijn eigen vader, Jan Siebelink, kon ook driftig zijn. Toen ik hem daarmee confronteerde, keek hij me aan: ik opvliegend? Het was geen verwijt, het zit in de genen. Hij behoort tot de generatie vaders wier primaire taak het was om een inkomen te verdienen. Het leven van een moderne vader is complexer.

Motivatielessen ‘Vaders & zonen’ is een boek over twaalf vaders die tussen hun kinderen en hun carrière staan: sporters, acteurs, muzikanten, intellectuelen. Het zijn allemaal mannen die ik bewonder. Neem Marc Lammers, coach van het dameshockeyteam dat in 2008 goud won op de Olympische Spelen. Hij heeft alles bereikt, maar zijn dochter moet niets hebben van zijn motivatielessen en dat maakt hem wanhopig. Met verbazing keek ik naar hoe al die vaders het doen: van de zorgeloze Henny Vrienten en de standvastige Gerard Spong tot de speelse, maar waarschuwende vader Bart Chabot. En dan mijn eigen, eigenzinnige vader. Lang voordat hij doorbrak als romanschrijver bewonderde ik hem al om hoe hij dingen aanpakte. Ik zag hem zijn eigenwijze gang gaan als docent Frans op mijn middelbare school. Hij had de sleutel van school, in het weekend renden we door de lege gangen en kopieerde hij zijn manuscripten. Thuis was hij er altijd, maar het was niet een vader aan wie ik vroeg hoe je een meisje moest versieren. Het had geen zin om hem daarmee lastig te vallen, hij was met zijn hoofd bij zijn boeken. Mijn eigen, eigenzinnige vader Jan Siebelink kon driftig zijn

Openhartig Het verbaasde me hoe openhartig de vaders, zonen en dochters waren die ik portretteer. Misschien omdat ik een hele dag uittrok voor een interview en we vaak iets ondernamen. Tekst loopt door onder afbeelding © x Acteur en regisseur Rik Launspach kookte met zijn dochters, met schrijver P.F. Thomése zat ik langs de lijn bij de hockeytraining van zijn zoons, en voetbalcoach Alex Pastoor ging met zijn gezin naar de braderie. Maar soms hoefden we er niet opuit. Nog geen kwartier nadat ik binnen was, ging de zoon van oud-wielrenner Gert Jacobs los: ‘Ik zal er wél zijn voor mijn kind. Ik ga het anders doen dan hij.’ Ik keek naar Gert, die alleen maar zat te knikken, hij gaf direct toe dat hij een afwezige vader was geweest.

Geen geschreeuw Als eenvoudige wielerknecht was Jacobs altijd verteld wat hij moest doen, totdat hij na zijn carrière ineens thuis zat. Hij maakte fouten, maar wist zich in zijn vaderschap later wel te ontwikkelen. Bij elke wedstrijd van zijn kinderen stond hij langs de lijn, in stilte te genieten. Geen geschreeuw, hij ontnam hen niet hun spel, terwijl hij als topsporter precies wist hoe het moest en over elk detail zou kunnen mopperen. In al zijn eenvoud maakt hij een keuze waar talloze vaders wat van kunnen opsteken. Ik heb een zwak voor zulke mannen.