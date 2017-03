Elke kritiek heb z’n weerlegging

Dat had ik beter niet kunnen doen. Nog dezelfde dag kreeg ik verscheidene mails van lezers die mij er fijntjes op wezen dat Cruijff juist het omgekeerde heeft gezegd, namelijk ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’.

De lezers hebben gelijk. ‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ is verreweg de meest voorkomende variant (het komt zes keer zo vaak voor als ‘Elk voordeel heb z’n nadeel’), en het is ook nog eens de variant die op een tegeltje staat. Het is ook zeker dat Cruijff dit gezegd heeft, want toevallig werd een dag erna een interview met hem op de televisie herhaald, waarin hij het letterlijk zei. Ik buig dus mijn hoofd in deemoed.

Je kunt zo’n uitspraak helemaal letterlijk nemen, maar hij wordt ook vaak toegepast om aan te geven dat alles relatief is

Echter, in het mondelinge oeuvre van de meester komen ook andere varianten voor. Op YouTube staat een filmpje, getiteld ‘Johan Cruijff, de taalkunstenaar’, met een compilatie van zijn uitspraken. Op 1 minuut staat daar de variant ‘Elk probleem heb z’n voordeel’ (die niet echt aangeslagen is), en op 1:36 ‘Elk voordeel heb ’n nadeel’ (dus met ’n in plaats van z’n).

Niet om gelijk te krijgen, maar ik ga nu iets heel oneerbiedigs zeggen: ik denk dat het niet veel uitmaakt. Je kunt zo’n uitspraak helemaal letterlijk nemen, maar hij wordt ook vaak toegepast om aan te geven dat alles relatief is. Een nadeel brengt een voordeel met zich mee, en andersom. Wat Cruijff in zijn uitspraken heel vaak deed, was verschillende (en onverwachte) perspectieven op een kwestie naast elkaar zetten.

