Eli Asser (1922-2019): vrolijke teksten, maar gebukt onder de oorlog

Asser, op 22 december 1922 geboren in de hoofdstad, hij haalde zijn gymnasiumdiploma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn vader, moeder, broer en zus werden in de vernietigingskampen vermoord vanwege hun Joodse wortels. Asser zelf, die in de oorlog onder meer voor de Joodsche Raad werkte, dook met zijn vriendin en latere echtgenoot onder.

Zijn ervaringen tijdens de oorlog verwerkte Asser in 2000 in het autobiografische toneelstuk ‘Aan de vooravond’. Vier jaar later verscheen van zijn hand het boek ‘Alles is meegenomen’, dat grotendeels bestaat uit de brieven die hij en zijn vriendin elkaar schreven tijdens het onderduiken. “De oorlog was altijd bij hem aanwezig”, zei De Jonge tijdens haar lezing. “Iedere dag. Hij droeg een last op zijn schouders die steeds zwaarder werd.”

Na de bevrijding ging Asser aan de slag als journalist. Hij werkte voor het Haagsch Dagblad en het weekblad Vrij Nederland, waar hij onder meer de rubriek Nutteloze notities vulde. Zijn doorbraak als tekstschrijver kwam in 1953 met de komische radiostrip Mimoza; MInisterie van MOeilijke ZAken. Het Vara-programma, met in de hoofdrollen Ko van Dijk, Johan Kaart en Conny Stuart, was razend populair.

Uit de documentaire ‘Verlies niet de moed’ uit 2015 bleek dat de naar buiten toe zo vrolijke tekstschrijver in schril contrast stond met de man die binnenskamers zo worstelde met zijn oor­logs­ver­le­den

‘t Schaep met de 5 Pooten Later stapte Asser over naar de televisie, waar hij teksten schreef voor ‘Kijk die Rijk’ en de ‘Wally Show’. Het hoogtepunt van zijn carrière beleefde hij met ’t Schaep met de 5 Pooten, dat voor het eerst in 1969 de huiskamers inkwam. De serie verhaalde over de stamgasten van een bruin café in de Amsterdamse Jordaan. Kastelein Kootje, gespeeld door Piet Römer, zijn hulp Lukas (Leen Jongewaard) en buurvrouw Tante Door, vertolkt door Adèle Bloemendaal reflecteren in de kroeg op de tijdsgeest. De serie won in 1970 de Gouden Televizierring en kreeg in 2006 een remake met onder anderen Pierre Bokma en Loes Luca. ’t Schaep werd opgevolgd door Citroentje met suiker, dat zich ook afspeelt in een Amsterdamse kroeg. Ook schreef Asser voor theater. Hij deed het rustiger aan nadat hij in 1986 een hartinfarct kreeg. Asser kreeg een dochter, kunstenares Hella, de echtgenoot van cabaretier Freek de Jonge. Zij publiceerde in 2006 het boek ‘Los van de Wereld’, waarin ze schrijft over haar familie en de moeizame band met haar vader. Ook uit haar documentaire ‘Verlies niet de moed’ uit 2015, over hetzelfde onderwerp, bleek dat de naar buiten toe zo vrolijke tekstschrijver in schril contrast stond met de man die binnenskamers zo worstelde met zijn oorlogsverleden.

