Eindelijk komkommertijd

Het zijn de aandacht voor details, de onderwerpen en de maffe verhalen die normaal nooit door de selectie komen. De komkommers zijn er! Veel volume, weinig om het lijf – heerlijk. Het geklets kan zo particulier zijn en toch interessant. Je weet dat je ook níet kunt kijken en dan niets belangrijks mist. Dat schept perspectieven, op een boek bijvoorbeeld.

Als je wel kijkt, hoor je informateur Zalm in wielertermen praten over de kansen op een regering na het reces. “We hebben al wat bergetappes achter de rug, maar we zijn nog niet in Parijs.” Ha, dat klinkt als codetaal in een slechte oorlogsfilm.

Over fietsen gesproken: in ‘Tour du Jour’ en ‘De avondetappe’ (van RTL en NOS) ging het uitgebreid over die Sloveen Primož Roglic en zijn maffe afdaling woensdag waarna hij de Touretappe won. Gezien? Hij zit niet op, maar vóór zijn zadel, op de stang. Opgevouwen tussen stuur en zadel keilt hij zich met negentig kilometer per uur de berg af. Hij was honderd gewend in zijn vorige carrière als skischansspringer en angst kent hij niet.

De afdaaltechniek van Primož Roglic. © Maaike Bos

Dat zijn snelheden – dat doe je alleen als je denkt ‘Ik wil van mijn gezin af’.

Bij De avondetappe hadden ze de vitale informatie dat Primož van dat afdalen een hele studie heeft gemaakt aan de TU Delft. Bij Tour du Jour wisten ze dat hij op de minuut doet wat zijn trainer hem opgeeft en nooit een training mist. Hij neemt de professionaliteit van een skischansspringer mee en let op de ­marginal gains. Maar probeer die afdaaltechniek niet thuis, zei oud-renner Henk Lubberding. “Dat zijn snelheden – dat doe je alleen als je denkt ‘Ik wil van mijn gezin af’.”

De vele details vormen samen een grote, ontspannende zomerpuzzel vol bijzaken. Samen kunnen die nog wel een hoofdzaak vormen. Beau van Erven Dorens was geschokt door de foto op Instagram van de uitgeteerde en dooraderde benen van een Poolse renner. Het werd een item in ­‘Summer Night’ met sportarts en oud-judoka Jessica Gal en Marijn de Vries aan tafel. Ze vertelden dat gele truidrager Chris Froome met zijn magere armpjes een vetpercentage heeft van 3,5 procent. Beau: “Ik ben een gewone man, ik heb zo’n beetje 18 tot 20 procent, net iets te veel. Het kan toch niet, dat ze op een rijstwafel die berg beklimmen?”

Columnist Marijn de Vries wist uit haar eigen topsportervaring dat afvallen bij vrouwen als een ziekte wordt gezien en bij mannen als professionaliteit. “Een renner van 75 kilo komt een minuut sneller de berg op als hij twee kilo afvalt”, promoot een online-filmpje. Nu hebben ze geen doping meer en gaan ze voor de anorexia atletica om zich nog te onderscheiden. Leerzaam hoor.

Ik verheug me op de eerste ­‘Zomergasten’ aanstaande zondag. Dan ga ik me ontspannen en mindful vergapen aan dat bespiegelende nieuwe decor waarin gast en presentator in het water lijken te dobberen op het dak van een camper. Onderwereld, bovenwereld, ze zijn samen één weerspiegelde droomwereld vol ideale beeldverhalen en interessante gesprekken. Hoop ik dan. Komkommers kunnen vlees noch vis zijn, of gerechten de beste zomerse frisheid geven die er bestaat.

