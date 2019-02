Eindelijk is hij er, de Herman Broodsteeg in Zwolle

Wie wilde weten wat Brood uitspookte in de Fuchsiastraat waar hij net na de Tweede Wereldoorlog werd geboren in een arbeidersgezin, kon een speciale wandeling door de stad volgen, of zelfs een steproute nemen. Maar een straat? Daar moest de gemeente een tijd over nadenken; Brood maakte bijna achttien jaar geleden een eind aan zijn leven in Amsterdam. En wat misschien ook meespeelde: Brood nooit zo positief over zijn geboortestad was. “Ik kom uut Zwolle. Vette pech”, mocht hij graag zeggen.

De meeste roem zou Brood vergaren in Amsterdam

Maar Zwolle was de beroerdste niet en dit jaar mochten lezers van de lokale krant De Stentor zeggen welke straat zij zouden vernoemen naar hun beroemde plaatsgenoot. Zij wezen een steeg aan die loopt langs het gebouw dat destijds Broods middelbare school was.

Felle schilderijen Een schooltijd die, hoe kan het ook anders, geen groot academisch succes was en die hij afsloot met een verhuizing naar de Kunstacademie in Arnhem. Daar zou hij toetsenist worden in de bluesband Cuby and the Blizards, het startpunt voor zijn eigen muzikale loopbaan. Met de band trad hij regelmatig op in Assen, en deze gemeente was een stuk voortvarender met zijn eigen ‘Herman Broodstraat’. De meeste roem zou Brood vergaren in Amsterdam. Met zijn eigen band, Wild Romance, maar ook met de felle schilderijen die hij maakte. En natuurlijk met zijn notoire drugsgebruik, en de manier waarop hij als 54-jarige afscheid nam van het leven. Hij krijgt nu zijn Herman Broodsteeg middenin zijn geboortestad.

