Eindelijk eens een concert speciaal voor de trombone

Een trombone gaat niet alleen van retteketet. Er kan meer op het instrument, veel meer. Wat te denken van een lyrische melodie, een smachtend glissando of een ingenieuze dubbelklank via blazen en zingen tegelijk door de buis? Trombonist Jörgen van Rijen snelt van de keuken naar de woonkamer om zijn koperen metgezel erbij te pakken. Hij rijgt een reeks zwoel klinkende noten aan elkaar. En takketetakketetak, zo doe je dat met een rappe riedel.

Jörgen van Rijen (1975), solotrombonist van het Concertgebouworkest en een grote naam binnen de internationale koperblazersscene, houdt het nieuwe tromboneconcert dat James MacMillan voor hem schreef ten doop. Deze Schot is een goede bekende van het gezelschap. Zo voerden de musici zijn ‘Derde pianoconcert’ uit, en in 2009 ging de speciaal voor het orkest geschreven ‘St John Passion’ in première aan de Van Baerlestraat.

Van Rijen nodigde de componist uit een stuk voor hem te schrijven. De vloeiende zanglijnen die MacMillan keer op keer voor koor componeert, zouden het zeker goed doen op de trombone. Of de volksmuziekachtige versieringen; als je met de schuif van het blaasinstrument íéts kunt bereiken, dan is het wel dit soort glissandoklanken.

Van Rijen: “Ik ken veel stukken die hoog eindigen, handig, want je bent ingespeeld en dan ga je kapot op het eind. Maar hier staat in de tweede maat al een hoge f - en dan moet je nog zoveel pagina’s. Hoe hoger je speelt, hoe meer spanning op de lippen. Daar zit een grens aan: als je veel druk moet zetten, gaan de bloedvaten dichtzitten en verzuurt de boel. Heel langzaam, met geduldig iedere dag ploeteren, hou je steeds iets meer energie over om een volgende hoge noot in een redelijk ontspannen toestand te spelen.”

De uitkomst van MacMillans arbeid is, zacht gezegd, een uitdaging. Hij heeft niet de gemakkelijkste weg genomen, maar legt zijn solist het vuur na aan de schenen in dit eendelige werk. Meteen al in het begin vormen de vele hoge noten een technisch punt.

Eind 2016: plof, een eerste versie van de partij, handgeschreven, valt op de mat aan de Amstel. De twee hebben in het jaar dat MacMillan componeerde geen verder overleg gepleegd, dat was na Van Rijens introductie niet nodig. De componist werkte thuis in Glasgow - op de eerste repetitie in het Concertgebouw komen ze weer samen.

In plaats daarvan liet hij horen over welk rijk palet aan klankkleuren en speeltechnieken het instrument beschikt. Wanneer je die demper gebruikt, krijg je dat zoete timbre in het hoge register, en kijk, een vlug loopje kan het beste als je dat en dat trucje toepast.

MacMillan hapte toe, vijf andere orkesten haakten aan als medeopdrachtgever, een financieringskwestie. Speler en componist staken de koppen bij elkaar: wat kan er wel op een trombone en wat niet? Over dat laatste liet Van Rijen zich wijselijk niet uit, te veel beperkingen vooraf zou de uitdaging in de weg kunnen staan.

De grens opzoeken

Het is niet dat de componist niet wist wat hij deed, heel bewust zocht hij de uitersten op. MacMillan is trompettist, hij is vertrouwd met de koperklank. “De grenzen verleggen is leuk, als het maar niet gaat om ‘kijk mij eens even snel kunnen spelen en goed zijn in de hoogte’”, benadrukt Van Rijen.

“In dit concert heeft alles een muzikale reden, dit is een stuk met inhoud. Als je het hoort, begrijp je waarom hij een bepaalde melodie in het hoge register heeft willen schrijven: daardoor ontstaat dat tedere, kwetsbare. Het is fantastisch om een techniek te ontwikkelen waardoor je zoiets werkelijk kúnt spelen. De moeilijkheden hebben een muzikale reden, dat heeft niets met showing off te maken.

“Luister, dit is de beginmelodie, deze zeven noten vormen de kiem van het stuk.” De partij ligt op de keukentafel: ‘For Jörgen van Rijen’. Op z’n mooist blaast Van Rijen de eerste solomaten, ze klinken melancholisch. Er is nog iets aan de hand: het concert is een in memoriam voor de kleindochter van de componist, die in 2016 op vijfjarige leeftijd overleed. Sommige uithalen van de trombone spreken boekdelen.

“Typisch MacMillan overigens, om een motief te pakken en daar het gehele stuk op te baseren. Je hoort het steeds overal terug, als een koraalmelodie door verschillende instrumenten, de ene keer duidelijker dan de andere, heel ritmisch, als een wals of als groovy frases. Ook klinkt er een geïmproviseerde cadens, die ik speel samen met mijn collega-trombonisten uit het orkest. Ze staan op en we starten een muzikale dialoog.”

Van Rijen bracht meerdere voor hem geschreven concerten in première, van onder anderen Theo Verbey en Kalevi Aho. Over MacMillan is hij bijzonder lyrisch, het is een van de beste stukken voor trombone en orkest die hij kent. “Dit concert is een schot in de roos, een schitterende bijdrage aan het repertoire”, zegt Van Rijen gepassioneerd.

“Wij trombonisten hebben de pech dat niet heel veel grootheden voor ons hebben geschreven. De vader van Mozart, de broer van Haydn, de leraar van Beethoven en een leerling van Mendelssohn: zij schreven voor het instrument. Tja, dat is toch niet hetzelfde als wanneer de grote meesters zelf aan de slag waren gegaan. Dan had de muziekgeschiedenis er voor de trombone heel anders uitgezien.

“Een echt goede componist schrijft muziek die op het eerste gehoor pakkend is. Als je vervolgens de partituur gaat bestuderen, kom je erachter hoeveel dwarsverbanden hij heeft gelegd, hoeveel de noten met elkaar te maken hebben en hoe ingenieus een compositie in elkaar zit. Al die dingen samen vind ik getuigen van enorm vakmanschap."

"MacMillans klanken spreken de luisteraar aan, hij schrijft publieksmuziek zonder dat die flauw of makkelijk is, of alleen maar commercieel. Zijn stukken zijn ingewikkeld en diepgaand, maar ook als je niet ingewijd bent in de klassieke muziek kun je zijn noten gemakkelijk consumeren. In MacMillans werk heb ik het grootste vertrouwen, zijn muziek staat als een huis. Het moet gek lopen wil hij niet over honderd jaar nog steeds gespeeld worden.”

Op 20, 21 en 23 april in het Concertgebouw, Amsterdam. Info: concertgebouworkest.nl