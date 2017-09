Eigenzinnige orgelimprovisaties

Bert Matter

Improvisaties (Document)

★★★★☆

Vele jaren behoorde Bert Matter tot de top van de Nederlandse improviserende organisten. Tegenwoordig speelt hij niet meer, maar dankzij deze prachtige cd valt er weer van zijn bijzondere kunst te genieten.

Deze werd uitgebracht ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag en bevat tien improvisaties. Het betreft radio-opnamen die tussen 1982 en 1999 zijn gemaakt tijdens concerten in Matters 'eigen' Walburgiskerk te Zutphen, de Grote kerk te Dordrecht, de Stevenskerk te Nijmegen en de Eusebiuskerk in Arnhem. Matter improviseert op gregoriaanse thema's, psalmen, Valerius-liederen en Liedboek-gezangen.

Grote complexiteit

De Zutphense organist had een heel eigen en tegelijk toegankelijke manier van improviseren. Vaak was die geënt op de eindeloze motiefherhalingen van de minimal music. Matter gaf daar een eigen draai aan, door inventieve akkoorden en meer contrapuntische passages, soms van grote complexiteit. Buitengewoon inspirerend is zijn spel in 'O Geest, die onze trooster zijt', waarin een vocaal ensemble mee-improviseert. Totaal anders is de improvisatie over Psalm 121, waarin Matter in complexe, polyfone structuren tot grootse prestaties komt. Interessant is dat het Zutphense Bader-orgel te horen is vóór en na de ingrijpende reconstructie uit 1993-1996.