Eigenlijk zijn we allemaal een beetje atypisch

Sam is 18 en autistisch. Oh nee, pardon: hij is een 'persoon met autisme', want de mens komt altijd vóór de handicap, leert de vader van Sam van de leidster van de ouderhulpgroep waar normaalgesproken alleen zijn vrouw heengaat.

De Netflix-serie 'Atypical' is een poging om een typische Amerikaanse sitcom te situeren rond een familie met een tiener (Keir Gilchrist) met een stoornis in het autistisch spectrum. Met de wat goeiige, afwezige vader (Michael Rapaport) die ooit wegliep van het ingewikkelde gezin, en die nu pas doorkrijgt hoe zijn zoon functioneert. Met een overbezorgde moeder (Jennifer Jason Leigh) die zich veel te lang heeft weggecijferd voor haar familie maar die aan het eind van aflevering 1 begint te sms'en met een woest ogende barman. En met bovenal een stoere zus, die heel goed kan hardlopen en de enige is die 'normaal' doet tegen Sam, hoewel ook haar beschermingsdrift soms heftige vormen aanneemt. Een mooie rol van nieuwkomer Brigette Lundy-Paine.

Tekst loopt door onder de trailer.

'Rainman'

En Sam zelf? Hij is een hoogintelligente autist van het type 'Rainman' die ons, de kijker, via de voice-over laat weten wat er zich zoal in zijn hoofd afspeelt. Hij haalt goeie cijfers, heeft een enorme fascinatie voor Antarctica in het algemeen en pinguïns in het bijzonder, hij neemt alles wat mensen zeggen letterlijk en is zelf uitermate direct - wat uiteraard nogal wat tragikomische situaties oplevert. Soms gaat het mis en raakt hij overprikkeld. Dan moet hij zich opsluiten in zijn favoriete groene hoodie.

Sam wil een vriendin. En seks. Zijn therapeute Julia vindt dat best een goed idee. Zijn moeder schrikt zich wezenloos want ze zal Sam moeten loslaten. Sam wordt van de weeromstuit verliefd op de therapeute zelf, maar omdat zij onbereikbaar is besluit hij een 'oefenvriendin' te nemen. Een bizar plus- en minlijstje moet aantonen of Paige, een hyperactief meisje, een geschikte kandidate is.