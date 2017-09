Eet eens kastanjes met spekjes of met chocola

Overigens mag je lang niet overal aan het rapen slaan: de eigenaars van kastanjebomen hangen enorme netten op om de vallende, rijpe kastanjes op te vangen om ze vervolgens te kunnen verwerken tot delicatessen als marrons glacés, maar ook tot wat we tegenwoordig gemaksproducten noemen, zoals gedroogde kastanjes (die je niet meer hoeft te pellen, maar nog wel moet laten weken voor gebruik). Of, nog makkelijker, vacuümverpakte gare gepelde kastanjes, in potten gestopte gerookte kastanjes (heerlijk om zo van te snoepen, al dan niet bij de borrel), kastanjemeel of kastanjepuree, in pure of gezoete versie. Deze recepten worden aanbevolen in het boekje 'Châtaigneraie des Monts d'Ardèche': een hartige kastanjequiche en een zoete kastanjetaart/pudding. Ingewikkeld zijn ze geen van beide.

Salade

Verhit de oven tot 180 °C. Bekleed voor de quiche een ingevette taartvorm met het korstdeeg. Bak spekjes en uitjes in een koekepan in een klein beetje olie goudbruin. Doe er de kastanjes bij en laat die 5 minuten meebakken. Schep het mengsel in de taartvorm. Klop de eieren los met de melk en giet dit over het kastanjemengsel. Bak de quiche in 40-45 minuten gaar. Zet hem nog heet op tafel en serveer er een salade bij.

Maak voor de kastanje-chocoladetaart/pudding een puree van de kastanjes met de melk, de suiker, vanille of kaneel naar smaak, en de romig geroerde boter. Doe de puree over in een charlotte- of andere puddingvorm. Zet de gevulde vorm minstens 12 uur in de koelkast.

Laat voor het serveren de chocola smelten, au bain-marie, ofwel in een schaaltje dat in een pan met kokendheet water hangt. Houd de vorm met het gekoelde kastanjemengsel erin een paar seconden in heet water en stort de pudding dan op een schaal. Giet er de gesmolten chocola in een dunne laag over.