Eet eens bij een hobbychef thuis

Van Hoogenhuizen werkt als interim manager en heeft als hobby koken en dan voornamelijk authentiek Indisch op basis van familierecepten.

Op de website www.airdnd.nl/bringyourown vindt u een selecte groep thuisrestaurants waar u uw eigen 'huiswijn' kunt meenemen: een nieuwe manier van betaalbaar uit eten gaan. In Frankrijk is het zelfs een trend om een chef te laten koken bij de wijn die je zelf meebrengt.

Kook de sperzieboontjes circa 6 minuten voor in weinig kokend water met wat zout of bouillon. Snijd de tahoe in dobbelsteentjes van 1x1 cm en bak deze in wat zonnebloemolie totdat ze licht bruin worden. Haal de tahoe uit de olie en leg tijdelijk weg.

Doe opnieuw wat olie in de pan en bak de knoflook, ui, peper, kurkuma, trassi, ketoembar, djinten, tjabe rawits of rood pepertje, gemberwortel, fijngehakt, prei, in ringen, 2 paprika's in stukjes gesneden, wortel in stukjes, kool in snippers op een middelhoog vuur. Kruid de gebakken tahoe met ketoembar, djinten, koenjit en djahé. Niet te voorzichtig kruiden.

Voeg de tahoe toe aan de groenten. Breng op smaak met wat citroensap en serveer warm. Voeg de taugé op het laatst toe. Serveer met nasi of met gekookte rijst en eventueel pindasaus.

Ingrediënten voor 4 • 1 pak tahoe (tofu)

• zonnebloemolie

• 500 gram sperziebonen gehalveerd

• 2-3 teentjes knoflook fijngehakt

• 2 kleine uien fijngehakt

• 2 theelepels kurkuma

• 2 theelepels ketoembar

• 1 theelepel djinten

• stukje trassi van 1 x 1 cm

• 2-3 tjabe rawits (kleine scherpe pepertjes) of 1 vers rood pepertje gesneden

• stukje verse gemberwortel fijngehakt

• 1 prei in ringen

• 1 of 2 paprika's in stukjes

• 1 kleine winterwortel in stukjes

• halve witte kool in snippers gesneden

• 150 gram taugé of eventueel 2 zakjes wokgroenten

