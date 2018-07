Eerst bloemen snuiven, daarna schilderen

Een hoekje van een van de bloemenweides rondom zijn atelier is platgetrapt. Waarschijnlijk is 's nachts een ree op visite geweest, zegt kunstenaar Marc Mulders. Laat het nou net zijn favoriete bloemenveld zijn: het is begroeid met rogge, roze en rode papavers, blauwe korenbloemen en geel koolzaad. De kunstenaar kan zich voorstellen dat de ree de verleiding niet kon weerstaan. Zelf loopt hij ook regelmatig dit veld in om de geuren en kleuren te 'inhaleren'. "Dan zit ik ín mijn schilderij."

Negen jaar geleden verhuisde Marc Mulders (1958) met echtgenote Trudy uit zijn atelier in een kloosterschool in de binnenstad van Tilburg naar het landgoed Baest in Oostelbeers (gemeente Oirschot). Daar woont en werkt hij in een voormalige boerderij, die omgeven is met kleurrijke weides met bloemen, zijn belangrijkste inspiratiebron. Op de aangrenzende akkers worden op biologisch dynamische wijze groentes geteeld. De kroppen andijvie zijn allemaal doorgeschoten, maar dat is ook de bedoeling, vertelt Mulders. De gewassen die hier worden geteeld zijn niet bedoeld voor consumptie, maar voor vermeerdering of veredeling van zaden. Ook experimenteert tuinder René Groenen met nieuwe rassen, onder meer van pompoen.

Bedwelmende bloemenzee

Elke ochtend om zes uur maakt Mulders zijn eerste wandeling over de paden tussen de bloemenvelden. Wat later op de ochtend mogen we met hem meelopen over zijn privé domein. "Eigenlijk ben je net iets te vroeg in het seizoen. Nog even en dan is het hier één grote bedwelmende bloemenzee met rondfladderende vlinders en gonzende bijen." Het is een grijze dag, maar dat doet niets af aan het kleurenpalet. Lichtflarden tussen de wolken laten de akker met koolzaad op de achtergrond opgloeien. Elk jaar laat Mulders nieuwe bloemen- en kruidenmengsels inzaaien, zodat het uitzicht vanuit zijn atelier nooit hetzelfde is. "Maar er moet wel altijd een veldje met rogge of gerst gemengd met papavers en korenbloemen bij. Dat vind ik zo schilderkunstig."

Schilderij van Marc Mulders © Marc Mulders

Het was altijd al zijn droom om een eigen bloementuin te hebben, vertelt hij. En daarmee in de voetsporen te treden van de door hem bewonderde Franse impressionistische schilder Claude Monet (1840-1926), die bij Giverny ten westen van Parijs zijn beroemde tuinen aanlegde. Maar liefst 250 schilderijen maakte Monet alleen al van de waterlelies in zijn vijver. Met dezelfde bezetenheid schildert Mulders nu de wilde bloemen in zijn tuin. Net als Monet laat hij het inzaaien over aan vakmensen, al maait hij wel de paden tussen de weides en kiest hij de bloemenmengsels uit. Uren brengt hij door tussen de bloemen, om ze te bekijken, te fotograferen en al die verschillende sferen te inhaleren: de ochtenddauw, zonneschijn, nevel, tegenlicht. "In de lente en zomer snuif ik de geuren op. In de herfst schilder ik met de echo van die bloemenpracht in mijn hoofd. En in de winter word ik gedreven door het verlangen naar de nieuwe bloemen die zullen opkomen op mijn akker". Zo beschrijft hij zijn leven in 'my own private Giverny', ook de titel van het boek dat hij er recent over maakte.

Nu ik midden in de natuur zit, kijk ik de bloemen niet meer close-up aan, maar is mijn blik verschoven naar het vergezicht boven de akkerbloemen uit Marc Mulders, schilder

Het maakt veel uit, heeft hij ervaren, of je bloemen in je atelier haalt, zoals hij deed toen hij nog in de stad woonde, of echt naar de natuur schildert. Met zijn vertrek naar het Brabantse platteland verhuisde ook zijn 'schildersoog', vertelt de kunstenaar, terwijl we even stilstaan bij een veld met klavers. Uitstekende bodemverbeteraars, meldt hij enthousiast. En na het maaien is het gewas ook nog eens een smakelijke hap voor de koeien op een biologische boerderij. In zijn stadsatelier liet hij bloemen uit Aalsmeer komen. "Ik zette de rozen, irissen, lelies en pagegaaitulpen in een vaas om ze te bestuderen en na te schilderden. De focus lag toen op de bloem, het hart van de bloem. Nu ik midden in de natuur zit, kijk ik de bloemen niet meer close-up aan, maar is mijn blik verschoven naar het vergezicht boven de akkerbloemen uit."

De bloemenweide bij het atelier van Marc Mulders © Marc Mulders

Op zijn vroegere schilderijen kon je de bloemen bij wijze van spreken tellen. "Ik schilderde eerst de ene bloem na, dan nog een, en nog een, zodat er een tapijt aan bloemen in olieverf op het linnen groeide." Nu schildert hij niet langer 'die enkele bloem in repetitie', maar ziet hij de bloem als een 'rekwisiet in een groter natuurdecor'. Zijn werk is daardoor niet alleen abstracter geworden, het lijkt ook alsof er meer licht en lucht in zit. Dat klopt, want hij is 'schraler 'gaan schilderen. Hij 'durft' nu ook stukjes van het schildersdoek onbedekt te laten, waardoor er lichtvlekjes lijken te dwarrelen tussen de verfstreken.