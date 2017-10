Eerherstel voor 'mindere' Mozart

Een ouderwets vehikel, in 1791 in haast geschreven voor de kroning van keizer Leopold II in Praag als koning van Bohemen. Een werk waarover diens Spaanse echtgenote, mevrouw de keizerin, na afloop meende te moeten zeggen dat Mozart una porcheria tedesca (Duitse zwijnerij) had geschreven.

Maar dat alles is 'La clemenza di Tito' dus niet. Zoveel werd maar weer eens duidelijk in de superieure uitvoering van het Orkest van de Achttiende Eeuw onder leiding van Kenneth Montgomery. Het magnifieke van de muziek sloop achter iedere maat tevoorschijn. Ik hoorde de uitvoering woensdag in De Doelen in Rotterdam. Het was de vierde in een reeks voorstellingen, die hierna nog te zien zal zijn in Den Haag, Utrecht, Zwolle en Amsterdam - dus spoedt u zich erheen als u van Mozart houdt. Zangers en orkest waren na de vorige uitvoeringen optimaal op elkaar ingespeeld met iedereen lekker in zijn vel en stembanden.

De opera wordt in semi-geënsceneerde vorm gebracht (regie Jeroen Lopes Cardozo), dus mét opkomsten en afgangen, echte interactie tussen de personages, lichte kostumering en een spectaculair einde van de eerste akte waarin de uitstekende zangers van Cappella Amsterdam in paniek door De Doelen rennen als tegenstanders van keizer Tito het Capitool in brand gestoken hebben. De opera speelt in het Rome van het jaar 79. En ineens kun je je goed voorstellen dat die rand met marmeren blokken in De Doelen, rondom het orkest, zomaar een locatie in het oude Rome zou kunnen zijn.

Ik neem mijn hoed met diep respect af voor Kenneth Montgomery