Eenmaal gekooid, tel je in Rusland niet meer

Niet dat het verschil zou hebben gemaakt voor de uitslag, maar vele tientallen tegenstemmen zou het zeker hebben gescheeld. Maar erger dan dat je stem niet meetelt, is dat je zelf als politieke gevangene niet meer in tel bent in de Russische samenleving. Geen enkele presidentskandidaat maakte zich druk om hen.

Wat lijkt het lang geleden, de processen tegen Russische dissidenten in de jaren zestig en zeventig. Onder Poetin is er weer die ongelijke strijd tussen burgers die gebruik maken van hun grondrechten en een machtig staatsapparaat.

De Russische samenleving is niet meer de totalitaire ideologische dictatuur waar de staat het hart en hoofd van zijn onderdanen wil beheersen. De staatsmedia zijn niet vrij maar de censuur in literatuur bestaat niet meer en kleine media kunnen kritisch nieuws geven. Maar Rusland is geen rechtsstaat. Het rechtssysteem is voor staatsburgers die zich tegen de politieke elite keren even onderdrukkend als tijdens het communisme.

Dat blijkt uit dit boek dat de ‘laatste woorden’ in de rechtszaal bevat van vijftien veroordeelde burgers. Het betreft niet alleen de bekende zaken van Pussy Riot, Chodorkovski en Navalny, maar ook minder opzienbarende gevallen van mensen buiten Moskou. Het zijn slechts enkele van honderden politieke processen die afgelopen jaren plaatsvonden.

Het blijft verbazingwekkend te zien hoe een machtig staatsapparaat zich bedreigd voelt door geweldloze handelingen van eenlingen. Waar het om een politieke uitdaging gaat, zoals bij Chodorkovski en Navalny, is het nog te verklaren vanuit de angst om macht te verliezen, maar bij personen zonder politieke invloed is de overreactie een blijk van het morele failliet van de Russische justitie.

Veroordeelden worden niet alleen van hun vrijheid, maar ook van hun menselijkheid beroofd

Dat geldt op de eerste plaats voor de drie zangeressen van Pussy Riot, in 2012 gearresteerd na 30 seconden protestzang in de Moskouse kathedraal. De staat en kerk bedreigd door een ondeugend protestlied van drie punkmeisjes! In hun laatste woord stellen de meisjes met filosofische en bijbelse argumenten de hypocrisie van het regime scherp aan de kaak, en maken op een overtuigende manier duidelijk waarom zij juist de kathedraal kozen als protestpodium: de politieke leiders misbruiken de kerk om hun macht met een religieus aureool te omhangen en de kerkleiding leent zich daarvoor. Het mocht niet baten, de meisjes werden veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Dat betekent zeventien uur werken per dag en maximaal vier uur slapen, en vernederende behandeling door bewakers. Op het inhumane karakter van de kampen wijzen ook andere beklaagden. Vernederend is al de behandeling in de rechtszaal zelf: beklaagden zitten als dieren gekooid achter tralies en zijn omgeven door bewakers die naar hen toe staan gekeerd.