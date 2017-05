Eene rectificatie

Boven een interview met Anne Kuik (CDA) stond namelijk in den intro 'een directe juriste wiens ster snel rijzende is in de partij'. Dit schoot verscheidenen lezers in het verkeerde keelgat. Een van hen volstond met een lege mail met den aanhef 'Geachte heer Coppen', waarbij eene foto van de gewraakte passage bijgevoegd was.

Een ander maakte er eene boutade van waarin hij zich afvroeg of zij dan soms ook 'tot de Kamerleden behoorde wiens sterren snel rijzen', en 'of Trouw soms een krant was wiens redactie bij taalontwikkelingen voorop wil lopen'. Een derde lezer riep vertwijfeld uit: 'Kan het nog erger? Wat voor mensen zitten er op de redactie van Trouw?'

Politieagent Ik weet niet of men mij wegens den taalrubriek nu ziet als de politieagent van dienst die namens de Taalunie de betreffende redactie op de vingers moet tikken, of als het taalkundige geweten dat dit namens de redactie dient te rectificeren, maar de lezers hebben gelijk. Helaas zijn de naamvallen inmiddels nagenoeg verdwenen uit het Nederlands 'Wiens' en 'wier' zijn zogeheten tweede naamvallen, die men allebei ook met 'van wie' had kunnen omschrijven ('een juriste van wie de ster'). 'Wiens' is mannelijk of onzijdig enkelvoud, en 'wier' is meervoud, of vrouwelijk enkelvoud. Mooie, oude taalvormen! Helaas zijn de naamvallen inmiddels nagenoeg verdwenen uit het Nederlands. Wat overblijft zijn versteende vormen, die zich niet meer aanpassen aan geslacht of getal. Willen we dezen teloorgang stoppen, dan zal men den naamval in den brede moeten revitaliseren. Heeft u een taalvraag? Mail deze dan naar: p.a.coppen@let.ru.nl

