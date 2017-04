Eén zinnetje kan veel zeggen over iemand zijn gemoedstoestand

- Ben jij weleens bang ’s nachts?

Lees verder na de advertentie

- Nee, niet speciaal ’s nachts

Een tamelijk gewone vraag en een, op het eerste gezicht, niet al te opzienbarend antwoord. Tot mijn ogen nog eens naar het woordje ‘speciaal’ getrokken werden, en ik wist: dit zinnetje mag dan onopvallend zijn, hier biedt iemand toch een flinke kijk in zijn gemoedstoestand. Hier is iemand altijd bang.

Haar regels schreeuwen de lezer niet toe vanaf de pagina, kalm doen de woorden hun werk

Het kleine gesprekje staat in ‘De boom valt op mij’, de nieuwe dichtbundel van Ilse Starkenburg. Zij bouwde in de kleine dertig jaar dat ze gedichten publiceert een bescheiden oeuvre op. Bescheiden in omvang en in geluid. Haar regels schreeuwen de lezer niet toe vanaf de pagina, kalm doen de woorden hun werk. Ongeveer zo: “haar taal was zo kaal / als het hoofd van haar vader”.

Met die stem die nergens op de voorgrond wil treden, en die een haast terloops gevoel voor humor in zich draagt, noteert Starkenburg haar observaties. Zij ziet de buitenstaanders, de mensen voor wie het leven niet vanzelfsprekend is, figuren die soms over de rand van wat voor ‘normaal’ doorgaat getuimeld zijn.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Ilse Starkenburg - De boom valt op mij © rv

Eenzaamheid Mensen zoals Roos, die “haar hoofd verloren” is en elke ochtend bij al haar buren aanbelt. Zij valt buiten elk kader, dat van het reguliere leven en ook dat van de zorg. Droogjes noteert Starkenburg: “de wijkagent noemt het geen / noodgeval, de GOD eist eerst / een rechterlijke machtiging”. Om dan een vrolijke, hoopgevende draai aan het gebel te geven: nu doe ik maar of het god is die mij attent elke ochtend wakker belt Achter dit soort lichte twinkelingen schuilt veel eenzaamheid. Dat gevoel probeert de dichter op de staart te trappen. Het ene moment laat ze zich er volledig door meeslepen. De gedichten in ‘De boom valt op mij’ gaan met elkaar in gesprek Bijvoorbeeld in het aandoenlijke vers over Andrea die een liedje schreef over de eenzame Tanya: “o, ik vond het zo mooi”. Om elders tot het nuchtere besef te komen dat échte eenzaamheid voor een ander onzichtbaar blijft: “ik zou willen dat je mij zag / als ik alleen ben / maar dat kan niet / want dan ben ik niet meer alleen”. De gedichten in ‘De boom valt op mij’ gaan met elkaar in gesprek. Hoe alleen is de man die ergens op een versleten matras onder een klamboe ligt? In zijn kamer moet de lucht van aftakeling hangen, maar de man ruikt lavendel: “dat is een mooie laatste / geur om te ruiken”. Eenzaamheid gaat hand in hand met afscheid en dood. Verloren dierbaren komen vaker dan eens terug. En soms kan zoiets banaals als de stank van bedorven bloemen iemand even in herinnering brengen, misschien een piepklein beetje troost geven: “zelfs een vertrouwde / geur is beter dan niemand”. Gedicht deel 1 © Trouw Gedicht deel 2 © Trouw Gedicht deel 3 © Trouw

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.