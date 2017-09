Een zeer smeuïg standaardwerk voor jongeren over de rechtspraak - ook handig voor volwassenen

Legaliteitsbeginsel, jurisprudentie, lokaalvredebreuk: alleen al vanwege het ingewikkelde taalgebruik lijkt het recht geen voor de hand liggend onderwerp voor een kinderboek. Annet Huizing dacht daar gelukkig anders over. Ze schreef een fantastisch standaardwerk voor de jeugd (ook leerzaam voor volwassenen) over het recht in Nederland: actueel, helder, doorwrocht en vol smeuïge voorbeelden.

Lees verder na de advertentie

Het non-fictieboek op stoeptegelformaat is bovendien weergaloos geïllustreerd en vormgegeven door Margot Westermann, met in het hart uitklappagina's met handige schema's over bijvoorbeeld de 'route' van strafbaar feit naar straf.

Oordeel:

Fantastische kennismaking met recht, en weergaloos geïllustreerd

Om de lezer er meteen van te overtuigen dat het recht niet saai is, opent Huizing met het bizarre verhaal van de 'zweetvoetenman'. Deze Teunis T. krijgt in 2001 een toegangsverbod van de Technische Universiteit Delft, omdat zijn voeten zo erg stinken dat hij andere bezoekers tot last is. De man vecht dit besluit aan tot aan de Hoge Raad toe, maar vangt bot.

Dit soort humoristische casussen zijn prettige intermezzo's tussen de heftige kost die Huizing ook aansnijdt. Zoals de zaak van kindermisbruiker Robert M. Waarom deden zijn advocaten eigenlijk hun best voor hem en mikten ze zelfs op vrijspraak? Dat gaat toch volledig in tegen je rechtsgevoel?! Knap hoe zorgvuldig Huizing dit soort heikele kwesties toelicht.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

© rv

Naast een enkel beroemd arrest van lang geleden, komen vooral recente zaken en gebeurtenissen aan de orde. Dat maakt het boek herkenbaar en relevant voor (jonge) lezers en zeer bruikbaar in lessen maatschappijleer. Ook voor toekomstige en beginnende rechtenstudenten is het wat dat betreft een waardevol overzicht.

Kreeg Geert Wilders wel een eerlijk proces? Deed de politie aan etnisch profileren toen ze rapper Typhoon staande hielden? Waarom is 'gratis' films downloaden diefstal? Mag je jouw gestolen fiets terug stelen? En hoe kon het gebeuren dan Lucia de B. ruim zes jaar onschuldig vastzat?

Huizing schrijft onomwonden en allesbehalve braaf, al waarschuwt ze netjes (en met een vette knipoog) dat lezers die overgevoelig zijn voor schuttingtaal het hoofdstuk 'Mag je 'f*ck de koning' roepen?' (over vrijheid van meningsuiting) beter kunnen mijden.

Het boek is op onjuistheden gecheckt door een indrukwekkende lijst proeflezers van onder meer de Raad voor de Rechtspraak. Klasse!

© rv

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.