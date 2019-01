Een wonderlijk schilderij, van Volendammer klederdracht naast een naakte Venus van Milo

Dit is wel een heel bijzonder inkijkje in de sculpturenzaal van het Musée du Louvre in Parijs. Talloze malen is het beroemde beeld Venus van Milo vereeuwigd, ook op het schildersdoek. Maar zo zagen we haar nog nooit. Haar versteende eeuwige schoonheid vormt een opvallend contrast met de twee jonge vrouwen in Volendammer klederdracht. Met zijn drieën lijken ze haast te wedijveren: wie is de mooiste attractie? De man met baard rechts heeft duidelijk meer oog voor de Volendammer ­dames dan voor het beeld. Hij heeft een schetsboekje in de hand. Misschien is het een kunstenaar die naar het Louvre is gekomen om Venus te tekenen. Het lijkt erop dat hij de vrouwen van vlees en bloed aantrekkelijker vindt.

Misschien bedacht de romantisch ingestelde Ten Kate ter plekke hoe mooi het zou zijn om de eeuwige en ongenaakbare schoonheid van Venus te vergelijken met de Hollandse schoonheid van vlees en bloed uit Volendam

Wat een wonderlijk, maar ook geestig schilderij is dit. Je fantasie slaat ervan op hol. Als je de gezichten van de vrouwen bestudeert, valt op dat ze helemaal niet (meer) geïnteresseerd lijken in Venus. Ze kijken langs haar heen. Hebben ze soms het beeld van de naakte Adonis, iets verderop in de zaal, al in het vizier?