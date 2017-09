Een vroom portret? Helemaal niet. Die man is juist arrogant!

In eerste instantie lijkt het portret dat Rogier van der Weyden schilderde van Philippe de Croy een beetje saai. Een man met gevouwen handen, in donkere kleding tegen een donkere achtergrond. De jonge heer van Sempy, die hoge functies bekleedde aan het Bourgondische hof, was kennelijk een vrome man, gezien de rozenkrans tussen zijn handen.

Maar wie langer kijkt, ziet veel meer. Zo is zijn donkere kleding gemaakt van purperen fluweel. Hij heeft meerdere dunne gouden kettingen om zijn hals. En onderin is nog net het handvest van een zwaard zichtbaar.

Niks nederige vroomheid. Deze man laat zijn rijkdom en maatschappelijke status zien. En nu we dat weten is de blik in zijn ogen en de trek om zijn mond niet vroom, maar arrogant. Een intrigerende, ambitieuze jongeman.

Ze komen voornamelijk uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Dat is dicht vanwege een verbouwing en dat biedt de kans aan de hand van de allerbeste portretten van dit museum en enkele uit het Mauritshuis en Rijksmuseum te laten zien wat onze zuiderburen voor dit schildersgenre hebben betekend. En dat is nogal wat. De Vlamingen zijn te beschouwen als de uitvinders van het moderne portret.

Portretten zijn een lastig genre. Waarom zouden we kijken naar mensen die we niet kennen? Geschilderd in een beeldtaal, die we vanwege het verstrijken van eeuwen, niet meer kunnen verstaan. Maar wie de moeite neemt, wordt vaak getroffen door de personages in wie we onze beste en slechtste eigenschappen herkennen. Zeker als er goede schilders aan het werk zijn geweest.

Zelfbewuste types

In de Romeinse oudheid werden wel individuele mensen, zoals keizers en hun entourage, in steen weergegeven, maar in de Middeleeuwen verdween het individuele portret helemaal. Het individu raakte ondergeschikt aan het collectief. Als er al mensen werden afgebeeld, was dat vanwege hun functie: de koning op een munt, de bisschop in een altaarstuk. Dat portret hoefde niet het innerlijk van de mens af te beelden, het hoefde niet eens te lijken. Maar in de vijftiende eeuw, de periode van de Renaissance, kreeg het individu weer betekenis.

Juist in die tijd werd in Noord-Europa, waarschijnlijk in Vlaanderen, de olieverftechniek uitgevonden. Daarmee kon veel gedetailleerder gewerkt worden dan met het Italiaanse tempera op eiwitbasis. Vlaamse schilders begonnen uit te blinken in de weergave van de realiteit: het landschap en het portret.

Ze schilderden individuen die zichzelf wilden laten vereeuwigen. Allemaal zelfbewuste types, die goed hadden nagedacht over hoe ze wilden worden afgebeeld. Niet veel anders dan wij doen als we een profielfoto kiezen.

Op de tentoonstelling hangen twee schitterende Memlings, de ene uit de Mauritshuis-collectie, de andere uit Antwerpen. Twee mannen tegen de achtergrond van een fictief landschap. Ze hebben hetzelfde donkere krullende haar en kijken allebei zelfbewust uit hun bruine ogen. Maar de Italiaan Bernardo Bembo maakt een verfijnde indruk met zijn smalle neus en lippen. Hij houdt een Romeinse munt vast en kijkt in de richting van de toeschouwer. Een humanist met de blik op het hier en nu. De andere man oogt onbehouwen. Zijn neus is waarschijnlijk gebroken geweest, hij heeft een vastberaden trek om de mond. Een vechtersbaas? Dan wel een devote, want hij houdt zijn handen gevouwen en zijn blik staart naar een onzichtbare Madonna.

Jan van Eyck, Van der Weyden en Memling: ze behoren tot de absolute top van de vijftiende-eeuwse schilderkunst. Je ziet bij hen elke baardstoppel, rimpel, ooghaar en huidplooi. De sieraden lichten op, het fluweel is aaibaar.