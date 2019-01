Een vreemd winkelcentrum met een verdwenen Braziliaanse fietsenmaker

Toch ontlokt het geheel – laat ik het zo maar even noemen – een flauwe glimlach bij iedereen die het betreedt. En dat komt door het bord waarmee de bezoeker wordt verwelkomd: Verboden uil te storen. Ooit stond er Verboden vuil te storten, maar de ‘v’ en de tweede ‘t’ zijn door grappenmakers weggekrast en daarna nooit meer hersteld. Vuil ligt er evenwel nog altijd niet.

Na het verbodsbord treft de passant aan zijn rechterhand twee met rolluiken afgesloten horecazaken: een café en een afhaalpizzeria. Het café is bijna nooit open – af en toe zijn er ’s avonds party’s – en de afhaalzaak gaat weg. Van de week liep ik er langs en zag, turend door de rolluiken, dat het interieur al volledig is verwijderd. Er komt, zo hoor ik in de buurt, een wokrestaurant.

Diëtheek Op dezelfde plek hebben al eerder café-restaurants gezeten, die eveneens de rolluiken meestal dicht hadden. En vroeg of laat sloten ze allemaal voorgoed de deuren. Ik zei u al: het is een bijzonder winkelcentrum. In 2003 werd de toenmalige Joegoslavische eigenaar van twee horecazaken zelfs ter plekke doodgeschoten. Tot op heden is de moordzaak onopgehelderd gebleven. Gelukkig is de rust op het plein al vele jaren weergekeerd. Op de hoek zit nu een heel goed Italiaans restaurant, dat elke avond afgeladen is. Een flinke verbetering met vroeger, toen een vorig etablissement vooral lege zalen trok. Zo’n twintig jaar geleden, toen ik hier net woonde, wilde ik er op een zondagmiddag een glas drinken. Ik vroeg: “Heeft u een droge witte wijn?” Waarna de serveerster me stomverbaasd aankeek. “Wat bedoelt u met droog?” vroeg ze. En op weg naar de keuken: “Ik heb nu toch zo’n rare bestelling.” Het restaurant heeft het vervolgens nog heel lang kunnen bolwerken.