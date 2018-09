Een verjaardag op een camping

Een busje waarin twee vrouwen eten aan het bereiden zijn, Italiaans eten. Car Paccio staat op de bus, dat is geinig gevonden. Campinggasten die belangstellend vanuit hun voortent naar de reuring kijken: kom Jan, wij nemen lekker nog een kopje koffie en laten we hopen dat dat feest niet tot diep in de nacht duurt en dat ze niet te hoog gaan met die drone, want Schiphol is niet ver weg.

Eén van de verjaardagsgasten denkt me betrapt te hebben op een fout in een boek. Hij heeft een foto gemaakt van de betreffende bladzij, daar wordt naar het woord broertje verwezen met ‘dat’ en volgens hem moet dat toch echt ‘die’ zijn. “O, ja?” zeg ik. “Zeg jij dan ook ‘het schaap die daar keihard wegloopt voor een hond’?” Nee, dat zou hij niet zeggen.

Ierse terriër Dan komt het gesprek op dat of wat, waarmee de hele statafel zich bemoeit. “Het is iets wat,” zeg ik. “Niet iets dat.” En waarom dan wel niet? Dat weet ik niet, hap in een stuk vlaai. Iemand slaat een wesp van mijn oor. “Hou daar eens mee op!” zeg ik. “Sla naar je eigen wespen!” Later op de avond, het schemert al, lopen de schapen op het belendende weiland inderdaad keihard weg voor de hond van een van de verjaardagsgasten. Een Ierse terriër. Er komt een vrouw tegenover me staan. Ze vertelt over haar zoon van 21, die schrijft alsof zijn leven ervan afhangt. Ik voel de bui al hangen. “Ik heb hem net een whatsappje gestuurd dat ik hier met jou sta.” “Ja?” zeg ik. “Zou jij eens iets van hem willen lezen?” “Nee,” zeg ik. Ze is verbaasd. Nee? Waarom dan niet? “Dat interesseert me niet,” zeg ik. “En bovendien, wat is daarvan dan de bedoeling? Moet ik hem raad geven? Moet ik zijn teksten redigeren? Moet ik hem aanbevelen bij mijn uitgever?” O, ja, nee, nou, dat weet ze ook allemaal niet, maar ik zei wel heel erg snel en gedecideerd nee. “Omdat ik dat altijd doe,” zeg ik. “Gewoon meteen nee zeggen.”

Thuisgrond We drinken van onze witte wijn en dan komt er nog een toetje uit het busje: bekers tiramisu. Ik eet twee bekers en voer ondertussen het angstige redhondje van de vrouw dat vooral bang is van mannen stukjes brood, die hij volgens haar niet eet, maar uit mijn hand gretig naar binnen slokt. “Ik ga nooit meer een boek van jou lezen,” zegt de vrouw. “Dat kan mij helemaal niks schelen,”zeg ik. “Denk je nou echt dat ik daar wakker van lig?” Het gesprek is luchtig, maar toch komen allerlei boodschappen over. Later vertrekt een stel waarvan de vrouw in de boekhandel in Hippolytushoef werkt, één dag in de week. Of ik niet eens daar een lezing kan komen doen? Wieringen is toch een soort van thuisgrond, er zal belangstelling zijn. Ik hou erg van Wieringen, als ik in het buitenland ben en onverhoeds heimwee krijg, is dat vaak naar Wieringen, hoewel ik daar helemaal niet geboren ben, het niet mijn heim is. “Best,” zeg ik en sla het zoveelste glas witte wijn naar binnen. “Dat kost trouwens wel 500 euro.” Ik zie aan haar blik dat ze grappend wil zeggen dat ik het moet zien als een vergroting van mijn naamsbekendheid, maar ze doet dat wijselijk niet. Schielijk fietsen ze de camping af, de inmiddels donkere augustusnacht tegemoet. Schrijvers, werkelijk geen land mee te bezeilen. Gerbrand Bakker schrijft over lezen, schrijven en het literaire leven.

