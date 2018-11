Een vage tekst is niet per se slecht

Nou, ja en nee.

Lees verder na de advertentie

Ja, want vaagheid kan een goede communicatie in de weg staan. Nee, want je kunt vaagheid niet echt vermijden. Dat betekent trouwens ook dat je iemand heel gemakkelijk van vaagheid kunt beschuldigen. Je kunt altijd wel een woord aanwijzen dat vervangen kan worden door iets specifiekers. Zo gebruikte ik twee zinnen geleden het woord ‘iemand’. Wie bedoel ik daar? Dat zeg ik daar niet, omdat het voor de bewering niet van belang is (misschien zelfs storend). Die vaagheid is naar mijn inschatting niet schadelijk voor de communicatie.

Precisie is minder belangrijk dan afstemming

Vaagheid is dus alleen af te raden als het de ­communicatie schaadt. Zeker als het gaat om communicatie tussen gesprekspartners die elkaar niet goed kennen, of als er belangen in het spel zijn, is het voor een schrijver extra belangrijk om zich heel goed te verplaatsen in het lezerspubliek.

Maar je moet toch proberen om precies te schrijven wat je bedoelt? Niet helemaal: precisie is minder belangrijk dan afstemming. Het gaat er niet om precies te schrijven wat jij vindt dat je bedoelt, het gaat om wat de lezer uit jouw tekst leest. Bij goede kennissen of mensen die een deel van de wereld met elkaar delen is een vaag woord vaak effectiever en gepaster dan een heel verhaal.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen in het dossier Taal. Heeft u een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.

Lees ook: