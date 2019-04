Een tubaspeler soleert bijna nooit, maar Perry Hoogendijk doet het wel

De artiestentrap in de Grote Zaal?”, zegt de solo-tubaïst van het Concertgebouworkest, Perry Hoogendijk (1971). “Wat denk je, die heb ik zeker uitgeprobeerd.” Zondag soleert hij bij zijn eigen orkest in het Tubaconcert van Ralph Vaughan Williams. “Even voelen hoe dat loopt, enorm spannend om met mijn instrument naar het podium af te dalen. Je hoort de beroemdste dirigenten over hun angst om die trap te nemen. De deuren zwaaien open en dan is daar een lange weg te gaan, richting een zwart gat. En ik heb nieuwe schoenen, speciaal voor dit optreden, met gladde leren zolen. Je moet er toch niet aan denken dat je op je snuit gaat nog voor er één noot heeft geklonken.”

Vaughan Williams’ concert is een happening. De rode loper wordt uitgelegd voor een instrument dat doorgaans spaarzaam wordt gebruikt, maar een enorme impact heeft. De laatste keer dat het werk op het programma stond bij het Concertgebouworkest was in 1976, uitgevoerd door Hoogendijks voorganger Donald Blakeslee. Zijn opvolger: “Vaughan Williams is een van de weinige componisten die een solistisch werk voor de tuba hebben geschreven. Dit concert uit 1954, gecomponeerd bij het 50-jarig jubileum van het London Symphony Orchestra, valt binnen de romantische klanktraditie. Er is sindsdien nieuw repertoire bijgekomen, maar het houdt niet over. De tuba is geen ideaal solo-instrument, het geluid komt moeilijk boven het orkest uit, en het instrument is natuurlijk toch lastig hanteerbaar, biedt ook weinig souplesse.”

“Dit stuk moet heel Engels klinken, en dat betekent dat de klank rond moet zijn. De melodieën zijn rond van karakter. Williams heeft heel goed begrepen waarvoor hij schreef. Op een lastige passage in het slotdeel na ligt alles goed voor de tuba. Knap is dat hij het instrument nergens koddig of clownesk gebruikt, toch een beetje het imago dat de tuba aankleeft. Het is een stevig en serieus concert.”

Krachtsinspanning

Hoogendijk pakt zijn instrument erbij en speelt een passage uit het middendeel die revolutionair hoog en lyrisch klinkt voor een tuba. Hij laat het gloednieuwe zilverglanzende apparaat van zeven kilo zingen. Vriendelijk ronken de noten door de oefenruimte in het RCO House, het onderkomen van het Concertgebouworkest. Grote happen adem tussendoor, de sporter achter de tuba komt naar voren. “Klopt, ik loop hard en ik zwem, om fit te blijven voor het instrument. De krachtsinspanning is enorm, niet alleen moet je je embouchure trainen – de stand van je lippen – maar ook je ademconditie.”

Tubaïst zijn in een orkest betekent niet alleen uithoudingsvermogen hebben, maar ook een goede concentratie. De componist heeft de musicus spaarzaam ingezet, en hij moet, als speler, een topprestatie leveren met heel weinig materiaal. Een wezenlijk verschil met, zeg, de violen die een constante notenstroom spelen. “Dat vind ik het leukste dat er is”, zegt Hoogendijk, die al zestien jaar in het Concertgebouworkest speelt. “Ik luister in het orkest, ineens kom je erbij, en dan moet het perfect zijn. Het is mis of raak. Als je inzet mislukt, veroorzaak je brokken. Als het lukt, vervul je een essentiële rol die, goed uitgevoerd, niet eens zo opvalt. Ik moet mijn geluid in dienst stellen van het geheel. Het harmoniemodel is aan mij goed besteed. Maar als iets me niet zint, kan ik uithalen. In een orkest moet ik soms ook mijn stem verheffen.

“De spanning van heel lang wachten totdat je een paar noten moet spelen, daar heb ik wel mee om moeten leren gaan. Neem het orkestwerk ‘Roméo et Juliette’ van Berlioz, daarin speel ik in het begin vrij snel, daarna leg ik mijn tuba weg. De volgende inzet is pas drie kwartier later op een hoge g, een hoge g! Een kleine ramp, wat doe je dan? Er gebeurt van alles in je hoofd. Je bent eigenlijk drie kwartier met die ene noot bezig: je zit daar bang voor te zijn en probeert er niet aan te denken. Ik heb mezelf aangeleerd om een paar seconden voor het moment suprême de toonhoogte die ik moet gaan spelen in mijn hoofd te hebben. Dat is de enige manier om het er goed vanaf te brengen. De kunst is om dat nare stemmetje in je hoofd dat zegt: ‘O, die inzet gaat mis’, weg te drukken.”