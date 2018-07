Een totaal sportinfarct zorgde voor een zinderend tv-weekend

Zeker prima voor NPO1 en NPO2, minder fijn voor een aantal andere zenders die kijkers willen. Met als grootste slachtoffer de eerste aflevering van Tour du Jour bij RTL7, de talkshow die zaterdagavond al startte toen de Russen en Kroaten nog aan hun verlenging bezig waren. Resultaat: een magere 69.000 kijkers, ondanks de aanwezigheid van de sympathieke Michael Boogaard en de uitstekende nieuwe presentator Bart Nolles.

Een aardig maar ook lichtelijk verontrustend programma is 'Nederland in Bed' bij SBS 6

De komende weken zal dit dagelijkse Tourprogramma flinke concurrentie houden van de flexibelere publieke omroep met de opgewekte Dione de Graaff. Haar ‘Avondetappe’ bij de NOS startte zaterdag gewoon wat later vanwege het uitlopen van het voetbal, maar desondanks kreeg ze bijna een miljoen kijkers. Haar klik met mede-presentator Herman van Zandt en het enthousiaste etappeverslaggeving van Joris van den Berg dragen hieraan zeker bij. De Avondetappe straalt het uit: de Tour is een feestje. Oftewel, met de ambiance die je mist bij ‘Studio Rusland’ zit het in ‘Studio Frankrijk’ helemaal goed.

Interessant dat precies in dit succesvolle tv-weekend de VPRO komt met de serie RIPTV. Dat als thema heeft: ouderwets tv-kijken is dood. RIPTV is natuurlijk alleen op internet te zien, want anders zouden makers de geloofwaardigheid ervan meteen zelf al om zeep helpen. De korte afleveringen komen wel weer heel ouderwets een voor een beschikbaar, iedere dag deze week eentje. De eerste is meteen wel heel grappig. Hij gaat over de diarree aan spelprogramma’s met bekende Nederlanders. In vijf minuten tijd weet je het weer zeker: als je nog nooit BN’ers hebt zien paaldansen of door de modder rollen mis je echt niets.

Wil je liever normalere mensen zien, dan twee kijktips. In de eerste plaats ‘Thee met Tim’, waarin Tim den Besten helemaal op zijn plaats is als interviewer van minder bekende Nederlanders. Hij startte vorige week met mooie portretjes van een 71-jarige powerliftkampioene, een piepjonge zanger van het levenslied (Pietje Tomassen, onthoud die naam) en een kwetsbare geitenhouder. Door de oprechte interesse die Den Besten toont komen ze alledrie helemaal uit de verf.

Dione de Graaf van de Avondetappe. © NOS

Een ander aardig maar ook lichtelijk verontrustend programma is ‘Nederland in Bed’ bij SBS 6. Hierin worden stellen geïnterviewd terwijl ze rustig in hun eigen slaapkamer in bed zitten. Het gaat om kwesties als: zou je voor de ander zorgen als die gebrekkig wordt, waaraan erger je je bij elkaar, zou vreemdgaan het eind van de relatie betekenen? Geen wereldschokkend concept misschien, maar spannend is dat je via de website dit soort vragen ook met je eigen partner kunt beantwoorden, om te checken hoe goed het zit bij jou thuis.

Ik laat deze test nog even voorbijgaan, want ik geloof dat ik deze dagen iets te weinig aandacht heb voor wat er om me heen gebeurt. Als professioneel tv-kijker je relatie onderhouden deze weken, ook topsport.

