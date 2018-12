Een tijdreis naar de gouden eeuw, op een orgel

Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Frans Hals, Jan Steen: wereldwijd zijn deze zeventiende-eeuwse Nederlandse schilders een begrip. Maar als er gevraagd wordt naar grote Hollandse componisten uit diezelfde Gouden Eeuw blijft het doorgaans stil. Alleen muziekkenners weten dat Jan Pieterszoon Sweelinck de ‘Rembrandt onder de Nederlandse componisten’ was.

Nog veel minder bekend, maar na Sweelinck stellig de grootste componist van zijn tijd, was de Amsterdammer Anthoni van Noordt (1619-1673). Van zijn hand resteert slechts één gepubliceerd werk: zijn ‘Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen’ voor orgel uit 1659. Dit oeuvre (10 psalmbewerkingen en 6 Fantasieën) past precies op de twee cd’s die ­organist Chiel Jan van Hofwegen ­ermee vol speelde, prachtige opnames vergezeld van een uitstekend gedocumenteerd tekstboekje.

Dat Van Noordt maar zo’n klein oeuvre naliet, heeft er alles mee te maken dat hij net als alle andere zeventiende-eeuwse organisten in ons land zich helemaal toelegde op de improvisatiekunst en daarom niet de behoefte had zijn ­muziek te ­noteren. In de psalmvariaties van Anthoni van Noordt is merkbaar dat ze vanuit de speelpraktijk ontstaan zijn.

Tegengas Uit het voorwoord blijkt dat de componist, zich nog ­baserend op de orgelkunst van Sweelinck, door de publicatie van zijn ‘Tabulatuurboeck’ organisten wilde onderwijzen in het ambachtelijk variëren op de melodieën uit het Geneefse Psalter. Hij wilde hiermee tegengas geven aan de opkomende Italiaanse en Franse stijl. Van Noordt laat in zijn psalmbewerkingen zien dat hij zijn instrument én de variatiekunst grandioos ­beheerste. Sommige ‘verzen’ zijn tweestemmig met de melodie in de rechterhand en een linkerhand die daar tegenin speelt. De meeste variaties zijn echter complexer. Om de vergelijking met de schilderkunst nog even te hernemen: luisterend naar deze typisch calvinistische orgelmuziek wordt het beeld opgeroepen van de ­serene, witgepleisterde kerkinterieurs zoals die zo subliem op het doek werden gezet door Pieter Saenredam. Van Noordts orgelmuziek is ook onlosmakelijk verbonden met de pronkzuchtig monumentale stadsorgels zoals die in deze periode als prestigeobjecten door gemeentebesturen in de hoofdkerken van steden als Amsterdam, Leiden en Alkmaar werden ­gezet. Op zo’n instrument in de Amsterdamse Nieuwe Kerk was Van Noordt organist.

Duyschot-orgel Opvallend is dat Chiel Jan van Hofwegen voor zijn opnames niet voor zo’n groot stadsorgel heeft gekozen: hij verkoos de intimiteit van het ­relatief kleine Duyschot-orgel in de Dorpskerk van Hendrik-Ido-­Ambacht. Dit gaaf bewaarde instrument uit 1696 bezit sinds de laatste restauratie weer volledig zijn zeventiende-eeuwse klankkarakter. De dispositie is groot genoeg om voldoende variatie aan te brengen in de registraties van Van Hofwegen. Hij vertolkt deze muziek op zo’n ­manier, dat de luisteraar als het ware een tijdreisje maakt naar de onbekende Gouden Eeuw.

