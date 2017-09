Een taalkundige correctie bij 'honderdeneerste'

Zo schreef ik enige tijd geleden over het telwoord 'honderdeneerste.' Daarbij merkte ik op dat mensen hier vaak moeite mee hebben en geneigd zijn 'honderdeneende' te zeggen. Ik schreef dat toe aan de frequentie: het rangtelwoord voor 101 komt niet zo vaak voor en dan val je terug op de regelmatige vorm. Maar dat klopt niet.

Lees verder na de advertentie

Precies over deze kwestie bestaat een artikel uit 2006 van de Nederlandse taalkundige Sjef Barbiers. Dat is een geleerd werk, dat niet in 250 woorden samen te vatten is, maar het toont twee dingen aan: ten eerste is '-ste' in 'eerste' een overtreffende trap zoals in 'oudste,' terwijl het in '-ste' een andersoortig achtervoegsel is. Een van de argumenten: je kunt wel zeggen dat iets 'het eerst' is (net als 'het oudst'), maar niet dat iets 'het twintigst' is. En je kunt zeggen 'allereerste' en 'alleroudste' maar niet 'allertwintigste.'

Ten tweede: 'een' lijkt in sommige opzichten meer op 'veel' dan op gewone telwoorden: je kunt er 'zo' bij zetten (wel 'zo één' en 'zo veel,' maar niet 'zo acht') en je kunt het verbuigen ('die ene persoon,' 'die vele personen,' maar niet 'die tiene personen').

Volgens Barbiers worden de regelmatige vormen 'eende' en 'eenste' bij 'één' geblokkeerd door die unieke eigenschappen. Bij 'honderdeneen' is die blokkade minder sterk, zodat alle vormen voorkomen.

Ook een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl

Lees meer afleveringen van de taalrubriek in ons dossier.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.