Een 'structuurtje' van lychee, eet smakelijk

Het menu was perfect, daar niet van, maar interessanter was de verbale begeleiding van de gerechten en de wijn die erbij werd geserveerd. Zo werd de duif ‘gelakt’ met eigen jus opgediend, onder begeleiding van ‘een structuurtje’ van groentjes. Een structuurtje? Met mijn tafeldame overlegde ik wat de gastronomische betekenis van dit woord kon zijn. De eetbare gewassen lagen kunstig gerangschikt op het bord, dat zou het wel zijn.

Hebben topkoks het artistiekerige woord compositie collectief ingeruild voor technoterm structuur?

Bij het dessert bleek structuur een multitoepasbaar woord te zijn, want het bolletje ijs bleek te ‘rusten’ op ‘een structuurtje van lychee’. “Wat bedoelt u met een structuurtje?”, probeerde ik nog, maar de ober was al weg.

Nader onderzoek op het bord bevestigde het vermoeden dat met dit structuurtje een compositie werd bedoeld, een schikking van al dan niet kunstig uitgesneden stukjes van enig ingrediënt. Hebben topkoks het artistiekerige woord compositie (‘een compositie van tonijn, quinoa en basilicum’) soms collectief ingeruild voor technoterm structuur?

Een term kun je omschrijven met woorden, maar geur en smaak herken je vaak pas door deze te vergelijken, bij voorkeur met iets wat al bekend is. Bij de typering van wijn gaat dat echter ook weleens andersom. Zo heb ik dankzij het sterrendiner vermoedens over de smaak van de rode moerbei gekregen. Niet omdat ik die vrucht gegeten heb, maar omdat ik in de bloemrijk omschreven Italiaanse wijn geacht werd een ‘hint van rode moerbei’ te ontdekken.

