Een streamingdienst voor klassieke muziek die niet frustreert

Streamingdiensten werken perfect voor popmuziek, maar luisteraars van klassieke muziek raken er alleen maar gefrustreerd van. Bij een sonate van Mozart krijg je alleen het derde deel; wil je eens iets anders dan Handel, dan weet Spotify alleen Bach te adviseren. En weet maar eens je favoriete opname met je favoriete dirigent te vinden of twee opnames te vergelijken.

Het is Thomas Steffens al tijden een doorn in het oog. Mede daarom lanceert hij deze week met twee compagnons een alternatieve streamingdienst, speciaal voor klassieke muziek. Primephonic moet luisteraars van klassieke muziek aan zich gaan binden, om te beginnen in Nederland en de Verenigde Staten.

Behalve ergernis is er nog een belangrijke reden voor dit initiatief. Steffens: "Tussen 2000 en 2015 is de verkoop van cd's, concertkaartjes en radio wereldwijd gehalveerd. Dat komt doordat iedereen illegaal ging downloaden. In de popmuziek heeft streaming het tij gekeerd, daarmee wordt weer geld verdiend. Zestig procent van de inkomsten van streaming wordt immers verdeeld onder de beluisterde artiesten. Maar in de klassieke muziek zie je die trend niet. Popmuziek haalt 50 procent van de omzet uit streaming, klassieke muziek maar 3 procent. Dat moet veranderen als we willen voorkomen dat klassieke muziek verder wegzakt."

Toekomst van klassieke muziek

Primephonic heeft aardig wat medestanders gevonden. Een Amerikaanse familie die bezorgd is over de toekomst van klassieke muziek investeerde het grootste deel van de tien miljoen euro die de start-up nodig heeft. En tal van organisaties, zoals De Nederlandse Opera, het Koninklijk Concertgebouworkest, Muziekgebouw aan het IJ, conservatoria en musici als Philip Glass, werken mee. Het Concertgebouworkest brengt bijvoorbeeld nieuwe cd's als eerste op Primephonic uit, aldus Steffens, en begeleidt dat met interviews.

Je kunt preciezer zoeken en de ge­luids­kwa­li­teit is beter Simon Reinink, directeur Het Concertgebouw

Ook ondersteunt het Concertgebouw het initiatief door er reclame voor te maken in programmabladen en op de website. "Het is een goede aanvulling op het aanbod van klassieke muziek", vindt directeur Simon Reinink. "Je kunt preciezer zoeken, bijvoorbeeld op die ene opname van Leonard Bernstein bij the New York Philharmonic. En de geluidskwaliteit is beter. Dat voorziet wel in een behoefte, verwacht ik. Ook van ouderen, die vaak van klassiek houden. Een online-platform is allang geen belemmering meer voor die groep."

Primephonic zegt vier pijnpunten te ondervangen: je kunt beter zoeken, je kunt kiezen voor een betere geluidskwaliteit, er worden betere aanbevelingen voor verder luisteren gedaan en er zit veel achtergrondinformatie bij over componisten, musici en de werken. Steffens: "Luisteraars van klassieke muziek zijn de enige mensen die cd-boekjes lezen, omdat er nu eenmaal veel interessants te vertellen is over de muziek. We leveren ook extra interviews, aanbevelingen voor concerten, playlists gebaseerd op de programmering van een orkest, enzovoorts."

We dromen nu eerst van 100.000 abonnees om uit de kosten te komen Thomas Steffens

De markt voor klassieke muziek is een stuk kleiner dan voor pop. Daarom mikt Primephonic op de 20 miljoen mensen wereldwijd, die dagelijks gefocust naar klassieke muziek luisteren. Steffens: "We dromen nu eerst van 100.000 abonnees om uit de kosten te komen." Primephonic moet wel concurreren met het Duitse Idagio, dat al een jaar op de Duitse markt bezig is, maar de Nederlanders menen met de Amerikaanse markt in het vizier een betere positie te hebben.

Platenlabels staan ook positief tegenover Primephonic. 408 van de 418 platenmaatschappijen doen al mee. Ook Channel Classics gaat binnenkort praten. Labelmanager Floor van der Holst: "De cd-verkoop is al een paar jaar stabiel op een laag pitje. Maar het downloaden van cd's via bijvoorbeeld iTunes neemt af. Streaming daarentegen is elke maand een groter stukje van de omzet. Een goede streamingdienst voor klassieke muziek, die niet per nummer, maar per tijdsduur uitbetaalt, is toe te juichen."