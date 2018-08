Een stadsjungle is niet altijd hetzelfde als een urban jungle

Het Nederlands kent inderdaad twee volwaardige equivalenten voor de Engelse term urban jungle: stadsjungle en grote-stadsjungle. Zijn die woorden in onbruik geraakt? Of denkt de ombudsman dat je Amsterdam beter op de wereldkaart zet als je die stad met een Engelse term typeert?

Stadsjungle stond de afgelopen kwart eeuw niet meer dan 25 keer in Trouw

Dat laatste is niet onwaarschijnlijk, maar dat het woord stadsjungle incourant is geworden, is zeker niet waar. Sterker nog, afgelopen zaterdag figureerde ook stadsjungle in Trouw, maar in een geheel andere context. In een tekst over hittebestendig wonen in steden stond dat bouwers het bos naar de bewoonde wereld halen: 'Waar je ook kijkt, zie je dan bomen en struiken. Een soort stadsjungle.'

Stadsjungle stond de afgelopen kwart eeuw niet meer dan 25 keer in Trouw, urban jungle werd vóór 2018 slechts 6 keer in deze krant gebruikt. Dat beide termen afgelopen zaterdag samen in één editie voorkwamen, maar wel in totaal verschillende contexten, is dan ook statistisch interessant.

Kijken we naar de contexten waarin beide taalvormen de laatste jaren worden gebruikt, dan lijkt zich heel voorzichtig een betekenisverschuiving af te tekenen: stadsjungle wordt meer en meer een 'groen begrip' (stad met veel groen), terwijl urban jungle wordt gebruikt in de sociologische betekenis die stadsjungle vroeger had: stad als een plaats waar wetteloosheid heerst.

Grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels, voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon, vindt u hier.

