Een solo kerstmaaltje: aubergine-linzenstoof met balletjes

Kerst in je eentje, wat zou je dan in hemelsnaam een viergangenmenu gaan koken? Om over een gevulde kalkoen of gourmetten nog maar te zwijgen. Terwijl: Kerst alleen hoeft heus niet zielig te wezen. Op veler verzoek heb ik dit jaar nu ook eens aan al die mensen gedacht, en in één moeite door ook aan iedereen die sowieso geen behoefte heeft aan poespas of liflafjes. Speciaal voor u allemaal heb ik dit keer een lekker staaltje comfortfood voor één persoon. Geen compleet menu en zelfs niet speciaal kerstig, maar gewoon een hartverwarmend lekker wintergerecht voor de donkere dagen, gezellig in een kommetje. Natuurlijk kan het ook op een bord, maar eten uit een kom smaakt anders. Misschien wel omdat u letterlijk de warmte voelt, met uw handen eromheen gevouwen. Of omdat het vanzelf ontspannend werkt, eten met een vork, of voor mijn part een lepel. Lekker ongedwongen, desnoods op de bank met een fijne serie, kan u het bommen. Kaarsjes aan en moet u eens opletten hoe gezellig het wordt.

Wie nu verontrust informeert of bowls niet heel erg hip zijn, kan ik geruststellen: dit is een ouderwets niet-fotogenieke portie troostrijk bruin spul, die gelukkig ook niet op Instagram hoeft. Want 1. stoofpotjes horen bruin te zijn en 2. bruin eten smaakt nu eenmaal het allerlekkerst. Dat weten we dankzij kookdiva Nigella Lawson, groot pleitbezorgster van brown food, en die heeft er verstand van. Laat u overigens niet misleiden door de term stoofpotje. Dit gerecht hoeft niet uren te sudderen, integendeel, het is vrij snel gepiept. En mocht u onverwacht toch visite aan de haak slaan, dan kunt u de ingrediënten gewoon verdubbelen.