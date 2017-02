Een snelle laadtijd is een korte laadtijd die gepresenteerd wordt als een prestatie

Die mededelingen bezorgden een lezer echter nogal wat hoofdbrekens: moet die ‘snelle laadtijd’ niet een ‘korte laadtijd’ zijn?

Met een snelle laadtijd wordt inderdaad een korte laadtijd bedoeld: het is de tijd waarin een handeling of werking (in dit geval: het laden van de website) plaatsvindt. Vindt die handeling snel plaats, dan duurt ze kort en spreken we van een ‘korte tijd’.

Tegenwoordig wordt ‘snelle laadtijd’ wel vaker op die manier gebruikt

Van oudsher stellen we ons de tijd immers vaak ruimtelijk voor, als de ‘afstand’ tussen twee tijdstippen in een ‘tijdruimte’. Zulke afstanden typeren we doorgaans niet als snel of langzaam, maar als kort of lang.

Je kunt eigenlijk alleen maar spreken van een snelle tijd wanneer de handeling die tussen twee tijdstippen heeft plaatsgevonden als een prestatie wordt gepresenteerd. Zo wordt gezegd dat wielrenners een snelle tijd neerzetten als ze slechts een korte tijd nodig hebben gehad om zich van A naar B te verplaatsen.

Net als de snelle tijd van een wielrenner kun je de snelle laadtijd van een website als een prestatie beschouwen. Tegenwoordig wordt ‘snelle laadtijd’ wel vaker op die manier gebruikt. Puristen zullen misschien nog wel de voorkeur geven aan een korte laadtijd. En zij zijn niet de enigen: wie laadtijd googelt, vindt korte laadtijd nog circa anderhalf maal zo vaak als snelle laadtijd.

