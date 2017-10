Een schrijnende inscriptie in de sokkel

Beiden schilderden, en Johanna (1865-1984), die opgeleid was aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, maakte ook beelden. Aafje, de derde dochter in het gezin van Bleuland van Oordt had ook artistiek talent: zij was pianiste.

Vooruitlopend op de tentoonstelling kreeg het museum, dat is gevestigd in een voormalig notarishuis in de Herenstraat in Voorburg, drie beelden cadeau uit familiebezit. Het gaat om twee meisjeskopjes en een sculptuur van een vluchtende vrouw met kinderen. Ze zijn een schenking van Ekke en Annelies Rietema-Bleuland van Oordt, die in het huis wonen waar de zussen zijn geboren en hun hele leven hebben gewoond. Johanna en Adriana zijn nooit getrouwd en zijn altijd bij elkaar gebleven in het ouderlijk huis, waar ze ook hun atelier hadden, vertelt conservator Femke Overdijk.

Belgen op de vlucht

De zussen waren actief in de Voorburgse samenleving en zeer betrokken bij wat er in de wereld gebeurde. Toen na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 tienduizenden Belgen op de vlucht sloegen naar het neutrale Nederland, boden ook de zussen onderdak. Johanna maakte er ook een beeld van: een uitgeputte vrouw op de vlucht met haar drie kinderen. De oudste loopt naast haar, de middelste zit op haar rug en in haar armen draagt ze de jongste. Schrijnend is de inscriptie die Johanna in de sokkel heeft gekrast: 'het lijkje van haar gedode kind nam ze in haar armen mee'.

De kinderkopjes verbeelden de dochters van de twee broers van Johanna. Het kopje op de voorgrond is van Guilhelmina Catharina Arnoudina. Daarachter staat de buste van Jannetje Geertrui. Drie aanwinsten die nieuwsgierig maken naar het complete verhaal over het leven en werk van Johanna en Adriana Bleuland van Oordt.

