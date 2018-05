Een schitterende roman over een marge van de Italiaanse geschiedenis

Met ‘De lange weg naar Rome’ voltooit Francesca Melandri haar trilogie over blinde vlekken en taboes uit Italië’s moderne geschiedenis: meeslepende en urgente romans waarin het verdeelde collectieve geheugen van Italië, verdringing en geschiedvervalsing, steeds worden aangeklaagd via de lotgevallen van een familie; hun onderlinge betrekkingen, hun geheimen en leugens.

Zo belichtte Melandri (1964) in haar debuut ‘Eva slaapt’ het verzet van het kleine Zuid-Tirol tegen de onderdrukking van de Italiaanse Staat met het verhaal van Eva, dochter van een onmogelijke liefde. ‘Hoger dan de zee’ vertelde indringend de gevolgen van Italië’s bloedige ‘loden jaren’ vanuit het perspectief van de familieleden van veroordeelde terroristen.

Melandri laat die collectieve amnesie in haar roman vertegenwoordigen door Attilio Profeti, de hoogbejaarde en demente pater familias. Ook hij heeft zijn zwarte verleden kundig herschreven. Hij was overtuigd fascist, maar na de oorlog ging hij als nobele partizaan door het leven. Zijn aandeel als kolonist in Ethiopië hield hij bovendien goed verborgen, hierin gesteund door het Italië van de wederopbouw. Nadat zelfs de beruchte oorlogsmisdadiger maarschalk Rodolfo Graziani een lichte straf kreeg en zich niet hoefde te verantwoorden voor zijn misdaden in Afrika, voelde Attilio Profeti ‘een ijzige opluchting: zijn jeugd was geschrapt uit de geschiedenisboeken’.

‘De lange weg naar Rome’ gaat nu in op een ander pijnlijk hoofdstuk uit de Italiaanse geschiedenis, de koloniale verovering van Ethiopië, halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw. Hoewel de fascistische kolonisatie gepaard ging met gruwelijkheden waaronder het grootschalig gebruik van illegaal mosterdgas, werden deze oorlogsmisdaden bedolven onder oorlogspropaganda en rassenmythen. Na afloop van de oorlog werd Italië’s aanwezigheid in Afrika gezien als een naar bijproduct van het fascisme, ‘een omleiding van de ware loop van de vaderlandse geschiedenis’ die zijn uitdrukking juist vond in het Risorgimento en het glorierijke Verzet. Italië’s vroegere koloniale avonturen, in Eritrea vanaf 1890 en in Libië vanaf 1911, werden op dezelfde manier verdrongen.

Bigamie

Het is voor Ilaria niet de eerste nare ontdekking over haar vaders privéleven. Dertig jaar eerder, ze was 17, had ze als enige in het gezin door dat vader er een minnares op nahield. In de biecht aan zijn tienerdochter had Attilio de rollen verrassend omgedraaid en, zoals gewoonlijk, de eigen verantwoordelijkheid behendig ontweken: “Jullie zijn niet met z’n drieën maar… met z’n vieren.” Geen buitenechtelijke verhouding, maar bigamie. En: “Zou jij het misschien aan mama kunnen vertellen?”

Na haar afstuderen had Ilaria ondervonden hoe ook haar vader ‘oneerlijkheid, privilege en begunstiging’ volledig omarmde als ‘de vanzelfsprekende motoren’ van de Italiaanse samenleving. Ongegeneerd wilde hij zijn invloed aanwenden om haar een baan te bezorgen. En nog later begreep Ilaria dat Attilio de appartementen voor zijn kinderen had gekocht met steekpenningen. Kortom, patriarch Attilio is de perfecte representant van Italië als ‘spinnenweb van belangen en privileges’, een land waar ‘niets onmogelijk of langzaam’ is voor wie voldoende macht heeft.

Maar aan de andere kant: is de Ethiopische Shimeta wel te vertrouwen? Als Ilaria’s broer een DNA-onderzoek suggereert, reageert Ilaria sceptisch: “Om te kijken of hij het goede bloed heeft? Zijn loepzuivere kwart Italiaans ras?” ‘Ras’ en ‘bloed’ zijn belangrijke terugkerende thema’s in deze roman: van het fascistische rassenmanifest over de suprematie van de Latijnen tot en met de ‘wet van het bloed’ (Jus sanguinis) waarin de Italiaanse nationaliteit is geworteld. Shimeta begrijpt ‘bloed’ maar denkt dat jus ‘juist’ of ‘goed’ betekent en zo wordt deze wet ‘van het goede bloed’ zijn strohalm.

Oordeel: Bewijst dat literaire fictie duiding kan geven aan een stuurloze wereld

Melandri raakt hier aan een actualiteit die veel nieuwe Italianen treft. Links en progressief Italië streed de afgelopen jaren tevergeefs voor invoering van de ‘wet van de geboortegrond’ (Jus soli), zodat ook de 800.000 immigrantenkinderen die in Italië zijn geboren en getogen de Italiaanse nationaliteit konden krijgen. Voor hen gloort steeds minder hoop, zeker nu de Lega straks met een eigen minister garant kan staan voor geoliede uitzetting van honderdduizenden vluchtelingen en rigoureuze indamming van nieuwe instroom.