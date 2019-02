Een scherfje van de ­Peloponnesus is genoeg om een wereld op te roepen

Ze was mijn chauffeur en gids op de Peloponnesus, samen met Sofia, haar vriendin. Ik had Elli gevraagd mijn gids te zijn, maar omdat het om een tocht van enige dagen ging en ze met een haar onbekende verslaggever uit Nederland zou reizen vond ze het veiliger als haar vriendin haar vergezelde. Ik had er niets op tegen.

Lees verder na de advertentie

Ik had geen van beide vrouwen eerder ontmoet. Elli was me aanbevolen door het Nederlands Instituut in Athene, waar ik toen verbleef. Een Griekse van begin dertig, die aan diverse opgravingen had gewerkt maar zonder vaste baan was. Ze kon het geld dat ik haar bood goed gebruiken. Het was nog steeds crisis in Griekenland, ook voor jonge academici.

De zon scheen, het was december, 22 graden, en ik was een gelukkig mens in aangenaam gezelschap, op weg naar een droomhuis aan de kust van een land­streek in het zuiden van de ­Peloponnesus

Ze pikte me op aan een Atheens plein in een oude, witte Volkswagen Polo, met een roestkleurige motorkap. Sofia, haar vriendin, was beeldend kunstenaar en fotografe. Elli had voorgesteld dat Sofia foto’s zou maken van de plaatsen die we zouden bezoeken.

Na een korte kennismaking stapten we in de auto. Sofia achterin. De zon scheen, het was december, 22 graden, en ik was een gelukkig mens in aangenaam gezelschap, op weg naar een droomhuis aan de kust van een land­streek in het zuiden van de ­Peloponnesus, de streek van de Mani.

Patrick Leigh Fermor Dat huis – in Kardamyli – behoorde toe aan de enige jaren eerder overleden Britse auteur Patrick Leigh Fermor; hij had het per testament overgedragen aan het Benaki-museum in Athene. Het huis werd nu bestierd door de ­huishoudster van de schrijver, ze was van mijn komst op de hoogte gesteld. Elli en Sofia kenden het werk van Leigh Fermor, hij had schitterend over hun land geschreven. Elli wilde me op weg erheen Mystra laten zien, bij Sparta, een ruïnestad tegen een helling gebouwd, een stad die in de vijftiende eeuw heel korte tijd het fonkelende centrum was van het ondergaande Byzantium. Mystra, Kardamyli, Vathia, het waren buitengewone halteplaatsen op die kleine rondreis; later bezocht ik met ­Elli nog de akropolis van Korinthe, ­boven op de berg. Ze had daar maandenlang aan opgravingen meegewerkt.