Zijn grafsteen, op de algemene begraafplaats Soestbergen, is een grijze kei met korte inscriptie. Karig, voor een man die letterlijk het aanzien van de wereld veranderde. Maar aan de andere kant: die simpele steen is ook wel weer toepasselijk voor iemand die de begrippen eenvoud en helderheid nieuwe betekenis gaf.

Daarbij: Rietveld was een geboren Utrechter in een tijd vóór dat de massale invasie van vooral Brabanders en Limburgers het benepen provinciestadje zijn huidige bourgondische karakter gaf. In Utrecht was gewoon doen al gek genoeg. Rietveld, een van de grootste Nederlandse ontwerpers uit de vorige eeuw, moet iets van die mentaliteit hebben meegekregen.

Zijn eenvoudige geboortehuis staat er nog, aan de Ooftstraat 14 in de wijk Wittevrouwen. Vroeger een buurt voor de betere burgerij en ambachtslieden in goeden doen, nu een yuppenwijk waar zelfs de meest onooglijke halfsteens arbeiderswoninkjes voor tonnen van eigenaar wisselen. Rietveld groeide op in zo’n klein huisje, als zoon van een meubelmaker. Nu staan er gekleurde fietsen tegen de gevel en herinnert een ANWB-bordje aan de muur aan Rietveld.

Rietveld, die zijn hele leven in Utrecht woonde en werkte, is overal in de stad aanwezig, maar minder prominent dan je zou verwachten. Natuurlijk is er dat fascinerende Rietveld-Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan uit 1924, dat hij bouwde voor zijn geliefde en beschermvrouwe Truus Schröder. Het huis geldt wereldwijd als hét architectonische hoogtepunt van De Stijl en prijkt op de Unesco Werelderfgoedlijst.

Naar andere sporen die Rietveld in Utrecht achterliet, moet je echt zoeken. Ze liggen wijdverspreid over de stad, vaak een beetje verborgen tussen andere bebouwing. Toch weet je, als je op een van zijn bouwwerken stuit, onmiddellijk: Rietveld! Wat dat is? Het transparante, de helderheid, de ruimte, het zonnige, het evenwicht. Een Rietveld-huis klopt altijd en dat maakt je vanzelf blij.

Chauffeurswoning

Veel van zijn ontwerpen verkeren niet meer in originele staat, maar zijn in de loop der jaren verbouwd, soms grondig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de villa Huis Theissing uit 1958 in de chique Schildersbuurt langs de Kromme Rijn. Het was het eerste huis in Nederland dat is opgebouwd uit holle B2 betonblokken, want Rietveld experimenteerde graag met nieuwe bouwmaterialen. Maar het materiaal bleek niet zo duurzaam en in 1980 volgde een ingrijpende verbouwing en modernisering. Het huis kreeg daardoor een behoorlijk ander uiterlijk. En toch, kijk ernaar en constateer: Rietveld!

Ook aan de zogeheten ‘chauffeurswoning’ aan de Waldeck Pyrmontkade, die Rietveld in 1927 ontwierp voor de chauffeur van de familie Van der Vuurst de Vries, is nog maar weinig origineels. Het huis - een garage met daarboven een appartement - was grotendeels gebouwd met geprefabriceerde onderdelen, destijds ook een noviteit waarmee Rietveld - geheel in de stijl van Het Nieuwe Bouwen - graag experimenteerde.

Op basis van geprefabriceerde betonplaten en een staalskelet werd de woning in drie weken opgetrokken. Maar het huis kreeg al snel last van lekkages, waarna een ingrijpende verbouwing volgde, in 1996 nog eens dunnetjes overgedaan door een nieuwe eigenaar. Die veranderde de indeling en de constructie van het huis, maar gaf het wel zijn originele aanblik terug. Tussen de traditionele herenhuizen springt het nadrukkelijk in het oog.

Hoewel ook hier de modernisering heeft toegeslagen, verkeren de lichte, witte huizen nog in behoorlijk originele staat

Het rijtje van vier woningen aan de Robert Schumannstraat in de wijk Oog in Al is even- eens 100 procent Rietveld. Hoewel ook hier de modernisering heeft toegeslagen, verkeren de lichte, witte huizen nog in behoorlijk originele staat. Tussen de omliggende traditionele woningen, waarvan de meeste later zijn gebouwd, toont dit rijtje monumenten hoe ver de Utrechtse architect zijn tijd vooruit was.