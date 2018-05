Een reis naar Suriname barst al volop los in het vliegtuig

Er zijn zo van die landen waar de reis eigenlijk al volop losbarst terwijl u nog maar net bent neergeploft in uw vliegtuigstoel. Suriname is zo’n land. En dat heeft alles te maken met de enorme verbondenheid die Nederland tot vandaag nog steeds heeft met zijn voormalige kolonie, waar het Nederlands nog steeds de enige officiële taal is. Op elke vlucht vanuit Schiphol richting Paramaribo zitten mensen die elkaar nog kennen van ooit naast elkaar zitten in de schoolbanken of samen spelen op een trapveldje.

Zo goed als iedereen in Suriname woont in en rond Paramaribo, dat daardoor de onoverkomelijke uitvalsbasis is van elke reis naar het land. Voor wie zich vanuit het vliegtuigraam net nog vergaapte aan die schijnbaar onaangetaste natuurpracht, kan de Surinaamse hoofdstad aanvankelijk als een teleurstelling aankomen. Niet dat het het zusterland niet meer aan te zien is dat ze ooit ‘de parel van de West’ werd genoemd.

De wijde omgeving van Fort Zeelandia, met de zeventiende-eeuwse militaire kazerne en de bijhorende officierswoningen van waaruit Paramaribo is ontsproten, is nog steeds een plaatje. De vlakbij gelegen Lim A Postraat en de Waterkant ademen de koloniale grandeur waarin de lokale elite baadde ten tijde van de slavernij, met het ene karakteristieke withouten pand op rode funderingen naast het andere.

© Pieter Van Maele

Op het Onafhankelijkheidsplein verzamelen elke zondagochtend tegenover het presidentieel paleis mannen die trots met hun zangvogeltjes pronken. Buiten de historische binnenstad hebben stadsbranden, armoede, verloedering en de tomeloze bouwwoede van de afgelopen vijftien jaar er het erfgoed helaas herschapen tot een gehavend gebit. Toch vallen ook verder weg van het Onafhankelijkheidsplein ontdekkingen te doen.

Ga bijvoorbeeld naar het Kotomuseum (Prinsessestraat 43) dat volledig in het teken staat van de koto, het kledingstuk dat vooral door Creoolse vrouwen wordt gedragen. Elke zondagochtend wordt in Sana Budaya (Jozef Israëlstraat) een Javaanse markt georganiseerd, waar elk kraampje tientallen lekkernijen serveert. De allerbeste Chinese maaltijd wordt geserveerd bij Squeezy Hotpot (Plutostraat 118). Bestel zo veel ingrediënten zoals groenten, noedels en vlees als u wilt, die vervolgens worden gekookt in een grote kom overheerlijke soep. De laatste djogo (literfles ijskoud bier) van de avond drinkt u op het terras van Bar Zuid (Van Sommelsdijckstraat 17), waar de beste pizza’s van het land worden geserveerd.

Als de tropenzon ook nog eens loodrecht op het vele asfalt straalt en de smalle wegen dichtslibben door het legioen forenzende ambtenaren, dan is het dringend tijd om de stadsdrukte te ontvluchten. Na enkele dagen kunt u dan de jungle in, waarvoor u wellicht naar Suriname bent afgereisd.

© Pieter Van Maele

Door het regenwoud laveert u in een korjaal, een uitgeholde boomstam, over de stroomversnellingen die de plaatselijke bewoners als hun broekzak kennen. Tussen vertrekpunt Atjoni - de laatste plek die vanuit Paramaribo nog met de auto te bereiken is - is het twee hele dagreizen lang varen naar Awarradam, het verst gelegen vakantieoord op de bovenstroom van de Surinamerivier.

Gelukkig bent u niet verplicht het zo ver te gaan zoeken. Intussen heeft bijna elk marron-dorp, waar afstammelingen wonen van slaven die erin slaagden de wreedheden op de plantages te ontvluchten, zijn eigen toeristenoord. De opzet van die oorden varieert van back to basic tot westerse luxe. Angst voor massatoerisme hoeft u zeker niet te hebben. Moe van het hangmatten? Overal zijn wel lokale gidsen te vinden die u op sleeptouw kunnen nemen door de dorpen, of tijdens een boswandeling graag uitleg geven over de lokale planten en kruiden. Besef tijdens de dorpswandelingen steeds dat u te gast bent. Fotografeer dus geen mensen zonder hun toestemming, en loop zéker niet zomaar huizen naar binnen. Met toestemming mag het uiteraard wel.

Doen het gekrijs van de brulapen en de prachtige zonsopkomsten de innerlijke Indiana Jones in u ontwaken? Dan zijn er touroperators die een overnachting in een hangmattenkampje onder de sterrenhemel voor u kunnen organiseren.

© Pieter Van Maele

Wilt u meer weten over de Saamaka, de plaatselijke bewoners? Houd dan zeker halt in Pikin Slee, waar een museum de intrigerende marroncultuur helemaal uit de doeken doet. Wie het extra geld ervoor overheeft, kan de terugtocht naar de stad vliegend doen. Wat extra logistiek werk, want die terugvlucht moet op voorhand geboekt worden bij Gum Air (Luchthaven Zorg en Hoop, Doekhieweg Oost, Paramaribo), maar het gevoel boven het regenwoud te hangen, valt met geen woorden te beschrijven.

De marroncultuur is zeker niet de enige erfenis van de slavernij die Suriname nog rijk is. Steek in Paramaribo de Surinamerivier over en u bent in het district Commewijne, waar eeuwen geleden op tientallen plantages gewassen als koffie, cacao, katoen en suikerriet werden gecultiveerd. Op enkele uitzonderingen na zijn die plantages allang verlaten, al worden op de plantage Katwijk nog steeds koffie en citrusvruchten geteeld. De rondleidingen op Katwijk zijn goed, bovendien mag u daarna tot ’s avonds rondhangen op het balkon van het oude plantagehuis.

Op plantage Rust en Werk wordt nu vooral aan veeteelt gedaan. Rond de gerenoveerde directeurswoningen op de plantage Frederiksdorp zijn recent nieuwe gastenverblijven met een zwembad verrezen. Zin in een echt unieke ervaring? Overnacht dan in het 18de-eeuwse landgoed op de plantage Groot Marienbosch. Een uur stroomopwaarts ligt plantage Bakkie, de kans is groot dat u onderweg dolfijnen zult zien die nieuwsgierig voor de boeg opspringen.

© Pieter Van Maele

Met bloed, zweet en tranen maakte de uitbater van Bakkie de nabijgelegen Warappakreek weer toegankelijk, die dwars door de jungle langs een dozijn voormalige slavenplantages voert, om vervolgens uit te monden in de Atlantische Oceaan. Niet alleen vogelliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Bent u hier tijdens het legseizoen van de zeeschildpadden (februari tot en met juni), dan kunt u op de terugweg naar Paramaribo stoppen op het strand van Braamspunt.