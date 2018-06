Een prachtige parel op drie kwartier varen van Ibiza

Eerst even iets rechtzetten over Ibiza, het eiland waar je op de ferry naar Formentera stapt. Velen schrappen deze bestemming bij gedachten aan een feestende clubscene, namaak hippies en te luxe strandpaviljoens. Dat mag misschien zo zijn, maar het eiland heeft ook een heel andere kant. Zeker in het voor- en naseizoen. Met sinaasappelbomen in bloei, omgeploegde steenrode aarde langs ommuurde weggetjes, witte dorpen, bohémiens en niet te vergeten de Dalt Vila van Eivissa, de hoofdstad, met een plek op de Unesco Werelderfgoedlijst, evenals natuurreservaat Ses Salines. Het is net wat je opzoekt. En wil je eenvoud en pure natuur, dan neem je de boot naar Formentera.

Caraïben Een prachtige parel op zo’n drie kwartier varen van Ibiza. Het eiland heeft niet één stoplicht en een zee zo helder turquoise dat je je in de Caraïben waant. Hoe dat komt? De dame van de Oficina de Turismo vertelt dat de enorme hoeveelheid posidonia oceanica tussen Ibiza en Formentera de oorzaak is. Deze ‘zeegrasvelden’ op de bodem vormen een belangrijk en zuiverend ecosysteem. De zee is zo helder turquoise dat je je in de Caraïben waant Het verhaal gaat dat alle onderwaterplanten afkomstig zijn van één wortel, maar dat kan ze niet bevestigen. Net zo min als het verhaal dat we hoorden van Pepe, een oude inwoner van Ibiza. Volgens hem is de grote hoeveelheid mosselen absoluut de reden van het heldere zeewater rond Formentera. Stukgeslagen op de rotsen langs de kust, verspreidt fijn parelmoer van talloze schelpen zich in het water. Eilandfabel of niet, zie de zee en je kunt je voorstellen hoe het glanzende mineraal haar sporen nalaat. © Stevijn de Jong

Fietshuurlaantje Bij aankomst met de ferry in La Savina begeven veel reizigers zich naar het ‘fietsverhuurlaantje’. Daar is het kiezen uit talloze verhuurders van fietsen (stadsfietsen en mountainbikes), scooters en kleine auto’s. In drukke zomermaanden schijnen toeristen in een draf hierop af te koersen, bang dat alle fietsen vergeven zijn. Hoewel nu voorjaar en rustig, verzekert de dame van het toerismebureau ons dat er altijd genoeg zijn. De dwaling heeft wel wat en geeft aan dat op Formentera niet alles keurig uitgetekend is We volgen route 1 naar de noordelijke punt, langs de mooiste witte zandstranden van het eiland: Platja de Illetes en Platja de Llevant. “Zo wil ik elke dag wel naar school fietsen”, roept dochter van 18 verrast. We hebben de wind in de rug en links van ons die onwaarschijnlijk blauwe zee. Het is een prachtig fietspad door duingebied met lage struiken, gele en lila bloemen, helmgras, soms palmbomen en lage dennenbomen. Opschieten doen we niet, steeds stapt een van ons af om foto’s te maken of de zee in te gaan. De lunch bij strandpaviljoen Es Ministre, bijna op de noordelijkste punt, is matig en duur, maar jemig dat ongelooflijke uitzicht toch weer. Om te fietsen rond zoutmeer Estany Pudent - onderdeel van natuurreservaat Ses Salines dat ook het zuiden van Ibiza beslaat - gaan we zuidwaarts op route 19. Opmerkelijke, fel glinsterende steentjes op het pad begeleiden ons. Toch staan we ineens weer op een strand en ploegen we met fiets en al langs de branding. Het blijkt een wandelpad. De houten wegwijspaaltjes hier zijn zeker charmant, maar soms niet goed leesbaar. Het heeft ook wel wat, deze dwaling. Het geeft aan hoe op Formentera niet alles keurig uitgetekend is. © Stevijn de Jong

Flamingo's We passeren een yogagroep in meditatie, zonnebadende nudisten (bijna overal toegestaan op dit eiland), een jeep van Save Posidonia Project en bereiken het fietspad van route 2. Het zoutmeer wordt omringd door wetland waar je met een beetje geluk flamingo’s ziet. Net als dorst en vermoeidheid toeslaan - we hebben wind tegen nu - zien we in de verte een groep van elf flamingo’s. Door de verrekijker ziet dat er wonderlijk uit. De verleiding is groot nog naar andere uithoeken te gaan Tussen schapen en akkers door bereiken we San Francesc Xavier, de kleine hoofdstad. Gulzig wordt water, fruit en chocola gekocht in de Eroski supermarkt. Dan ontdekken we om de hoek het witgekalkte, gemoedelijke centrum met wat winkels, cafés, restaurants en een imposante vestingkerk. Veel fietsroutes komen hier samen. De verleiding is groot nog naar andere uithoeken te gaan, maar daarvoor is te weinig tijd. Via route 4 gaan we terug. De fietsketting ligt er onderweg af, dat lossen we zelf op, het noodnummer dat we meekregen van de fietsverhuur is om te bewaren. Sommige stukken zijn behoorlijk afgelegen. Vooral de zuidelijke punt Cap de Barbaria is een verlaten niemandsland, hoogstwaarschijnlijk vernoemd naar de Afrikaanse kust, niet heel ver weg, waarvandaan de piraten kwamen die Formentera in de 16de en 17de eeuw bezetten. Langs golvende tarwevelden, witte huizen en een kleinere zoutwaterlagune met gekleurde bootjes en bijzondere vogels, fietsen we terug. Silhouetten van de ferries zijn al zichtbaar. Jammer, bijna gingen we de folder geloven waarin staat dat Formentera het eiland is dat nooit eindigt.

Wandel- en fietsroutes Er zijn 32 Rutes Verdes, groene wandel- en fietsroutes. Trek voor het hele eiland meerdere dagen uit. De routes (van 2 tot 12 km, in totaal een netwerk van meer dan 100 km) zijn aangegeven met houten bordjes, tussendoor kun je gemakkelijk switchen. In het noorden zijn parelwitte stranden en zoutmeren. Het is overwegend vlak, in het zuidoosten zijn meer hellingen (hoogste punt 192 meter, vuurtoren La Mola). Op formentera.es is een brochure te downloaden over de 32 groene routes, die niet te krijgen is op het eiland.

Praktisch Formentera is het kleinste bewoonde eiland van de Balearen. Ongeveer 20 kilometer lang en qua landoppervlakte vergelijkbaar met Terschelling. De meeste bezoekers komen voor een dagtrip, maar er zijn hotels en pensions. De beste tijd is het voor- of naseizoen.

Duurzaam toerisme Fietsend het eiland verkennen is het leukst, omdat je bijna overal komt en duurzaam toerisme sterk wordt aangemoedigd. Zo zijn jetski’s langs de noordelijke kustlijn verboden, is er een streng bouwbeleid, zijn er geen campings, mag er evenmin wild gekampeerd worden en is er geen vliegveld. Alles om de natuurreservaten, posidonia en mooie stranden te beschermen.

Boten Vanuit de haven van Ibiza-stad vertrekken het hele jaar dagelijks en met grote regelmaat ferries naar Formentera, oa. Baleària en Trasmapi.