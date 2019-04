Een oude jenever die aan whisky doet denken

Het was die eeuwige zoektocht naar een cadeautje voor mijn oude vader, die me in een slijterij bracht. Ik zocht naar een mooie whisky (je schrijft er niet voor niets een maandelijkse rubriek over), tot mijn oog viel op een rijtje nostalgische flessen jenever. Of zoals op het etiket stond: genever. Ik herinnerde me dat in de kelder van mijn ouders altijd een fles Bokma stoïcijns vierkant stond te zijn. En besliste: het moest maar eens geen whisky worden, maar een flesje jenever: die van Zuidam, een oude, onafhankelijke distilleerderij uit het Brabantse Baarle-Nassau.

Ik koos een oude jenever, van een jaar oud. En zag dat er ook jenevers waren van vijf jaar oud, op Amerikaans eiken gerijpt nog wel. En plots deed het zoveel aan whisky denken dat ik nog een fles kocht, voor mezelf. En dat was een bijzondere ervaring: wat ik wist van die vierkante fles uit de kelder, van waaruit ik heel soms een druppeltje stal, was een scherpe smaak, die me deed denken aan de spiritus waarmee mijn moeder de ramen streeploos schoon kreeg. Maar niets van dat alles: die oude jenever smaakte behoorlijk goed - veel beter dan gedacht.

En dan is het leuk, omdat Zuidam ook een mooie Nederlandse whisky maakt: Millstone - zeer drinkbare whisky, die meer dan de moeite waard is. Met dat in het achterhoofd sipte ik rustig van de zeer oude jenever. Iets zoeter misschien dan whisky, en iets lager in alcohol ook (38 procent), maar ook hier tonen vanille, toffee en hout.

Eigenlijk ongelofelijk dat de jenever zo lang geen optie was: dat het altijd single malt moest zijn. Of de vijf jaar oude, vat gelagerde genever (gemaakt van gerst, rogge en mais) van Zuidam een blijvertje wordt? Geen idee. Maar een stiekeme aanrader is het zeker.

Distilleerderij Zuidam Zeer Oude Genever 5 jaar 1 liter € 35,95