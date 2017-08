Een oude airco, wat platen en voilà: een inloop-ijskast

Een op afstand bestuurbare rijdende bank met een drietal bezoekers erop zoeft voorbij, maar Yvo de Haas kijkt niet op of om. Als een havik houdt de 25-jarige man uit Enschede zijn Turret in de gaten, een soort robot uit het videospel Portal met een camera, laser en schietfuncties.

De Haas heeft het witte apparaat met drie poten speciaal gebouwd voor SHA2017, het vijf dagen durende hackersfestival dat tot vandaag plaatsvindt in Zeewolde. Een maand lang was hij iedere avond na zijn werk met zijn 3D-printer in de weer, om het figuur zo precies mogelijk na te bootsen.

Iedereen die met behulp van technologie een nieuwe toepassing voor iets vindt, kun je een hacker noemen Deelnemer Yvo de Haas

De techneut op het gebied van industriële automatisering wil met zijn robot indruk maken op de bijna 4000 hackers van over de hele wereld, die zich sinds 1989 eens in de vier jaar in Nederland verzamelen om kraakwedstrijdjes te spelen, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.

De Haas bezoekt het festival voor het eerst, hij vond het van tevoren best spannend. "Maar het is meer ontspannen dan gedacht." In zijn open partytent, die hij te midden van de camperbusjes, zonnepaneelconstructies en mobiele wc's heeft opgeslagen, komt iedere voorbijganger nieuwsgierig kijken naar zijn Turret.

Een wereldje op zich "Ik vind het vooral fijn om onder gelijkgestemden te zijn", legt hij uit. "Hackers vormen een apart wereldje op zich en worden door de buitenwacht vaak verkeerd begrepen." Het woord 'hacker' omvat meer dan enkel pukkelige nerds die zich, gehuld in zwart T-shirt, verstoppen achter een laptop beplakt met stickers, om digitaal in te breken in andere computersystemen. "Iedereen die met behulp van technologie een nieuwe toepassing voor een bestaand iets vindt, kun je een hacker noemen. Kijk goed om je heen, je zult zien hoe divers het publiek hier is." Tekst loopt door na onderstaande afbeelding © Bram Petraeus In een van de dranktenten speelt een twintigtal bezoekers uitgelaten om de macht over het lichtscherm achter de bar. Om iedere pixel wordt op de computers gehackt, slechts langzaam verschijnt een bewegende afbeelding van popster Justin Bieber in beeld. Om alle hackers van internet te kunnen voorzien, is op het afgelegen terrein honderd gigabit aan glasvezel aangelegd, genoeg om vijftigduizend huishoudens op aan te kunnen sluiten.

Net een gewoon festival Toch wijkt het evenement met zijn kleurrijke tenten, foodtrucks en bezoekers van allerhande pluimage behoorlijk af van het stereotiepe beeld van de hacker. Er rennen kinderen rond, er worden kartonnen vlotten gebouwd en muziek gemaakt. En hoewel de klanken voortkomen uit twee Tesla-transformatoren en uit de kluiten gewassen gasbranders, doet SHA2017 haast aan als een soort Burning Man. Net als op dat Amerikaanse muziekfestival in de woestijn van Nevada, hebben de bezoekers van deze vijfdaagse aanhangwagens vol spullen meegenomen om daarvan samen iets nieuws te maken. "Een oude airco en wat platen worden bijvoorbeeld omgebouwd tot een walk-in-ijskast", stelt Marcel van der Peijl (50), alias Big Mac. Onze subcultuur is weliswaar gegroeid, en nerds zijn nu wat hipper, maar het draait nog steeds om hetzelfde. Marcel van der Peijl De programmeur uit IJmuiden bezoekt het festival al 24 jaar en runt een foodhackingspace op het terrein. "Met zelfgemaakte bluetooth-snelkookpannen en temperatuurmeters verkort ik bereidingstijden. Ook fabriceer ik een soort 'Club-Mate', want daar is hier altijd een tekort van." 'Club-Mate' is een energie opwekkend, ijsthee-achtig drankje, legt hij uit, en de diesel voor iedere hacker. Eigenlijk is er in die decennia niets veranderd aan het festival, stelt Van der Peijl. "Onze subcultuur is weliswaar gegroeid, en nerds zijn nu wat hipper, maar het draait nog steeds om hetzelfde: mensen met een onderzoekende geest die materialen een bepaalde nieuw functie geven met behulp van techniek. Hier ontstaan revolutionaire dingen. Dat is toch mooi?"

