Een oud verlangen en twee levens die verwoest zijn

De verfilming van het toneelstuk 'Blackbird' van David Harrower is een moedige poging iets zinnigs te zeggen over een pijnlijk en riskant onderwerp: de (nasleep van de) verhouding tussen een dertienjarig meisje en een oudere man. Moedig van debuterend regisseur Benedict Andrews en van acteurs Ben Mendelsohn en Rooney Mara. Meer dan een halve eeuw na Stanley Kubricks verfilming van 'Lolita' wagen nog steeds opvallend weinig makers en acteurs hun reputatie aan zo'n project.

Regisseur Andrews probeert die isolatie te doorbreken met flashbacks maar dat heeft slechts beperkt effect

Het grootste deel van de film speelt zich af in het bedrijfsgebouw waar Ray (Mendelsohn) onder een nieuwe naam werkt, nadat hij jaren daarvoor veroordeeld is voor zijn verhouding met de minderjarige Una (Mara). Una, inmiddels een volwassen, zij het getormenteerde vrouw, heeft Ray na al die jaren opgespoord en zoekt de confrontatie. Ze heeft zich nooit los kunnen maken van de relatie met haar oudere buurman.

De beperking van het verhaal tot de ruimte van het bedrijfsgebouw -een gevolg van de opzet van het toneelstuk - voelt geforceerd, zoals te verwachten was. Regisseur Andrews probeert die isolatie te doorbreken met flashbacks maar dat heeft slechts beperkt effect.

Interessanter is het centrale, bijna onuitsprekelijke idee in het hart van dit verhaal: hij belandde in de gevangenis, haar leven was verwoest en toch, ergens, als je goed naar ze kijkt, lijkt hier sprake van een liefdesgeschiedenis. Ook al zitten er duizend pijnlijke haken en ogen aan die gedachte.

In de laatste akte verliest de film momentum waardoor ook een beetje uit zicht verdwijnt wat de makers precies wilden zeggen. Waardoor je je niet aan de indruk kunt onttrekken dat dit verhaal toch vooral geschikt is voor het podium.

