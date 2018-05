Een opzettelijk klungelige musical over Jeanne d'Arc, moeder van Frankrijk

Een musical over Jeanne d'Arc. Moeder van het vaderland. Die hadden we nog niet. Pardon: een opzettelijk klungelig uitgevoerde musical over Jeanne d'Arc, moeder van het vaderland. Toen de maagd van Orléans nog gewoon kleine Jeannette heette. Die hadden we zeker nog niet.

Een beetje spotten mag wel met het symbool van Franse nationale trots, zegt regisseur Bruno Dumont in interviews. Bovendien kun je alle kanten op met de martelaar die als tiener in 1429 de Engelsen uit Orléans verdreef. Links verklaarde haar aan het begin van de twintigste eeuw tot heldin van de arbeiders. Een paar decennia later was ze opeens boegbeeld van de monarchisten, want heiligverklaard door paus Benedictus de vijftiende (nadat de kerkelijke autoriteiten haar in 1431 nog enthousiast op de brandstapel hadden gezet).

Weer een paar decennia later werd ze geannexeerd door extreem rechts: voor het hoofdkwartier van het Front National, inmiddels uit marketingoverwegingen omgedoopt tot Rassemblement National, staat een groot bronzen standbeeld van de maagd. En Emmanuel Macron verkondigt vrolijk dat hij door Jeanne d'Arc geïnspireerd wordt bij zijn werk. Prima nationaal symbool, zou je zeggen.

Je kunt het een stuntelige rockmusical noemen, uitgevoerd door de jeugdafdeling van de lokale zangvereniging