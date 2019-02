Een onthutsende uiteenzetting van de desillusies van Vietnam

De Brit Hastings (73) kan bogen op een imposante journalistieke carrière en een indrukwekkend boekenoeuvre, met onder meer werken over de Korea-oorlog en over spionage en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij zijn kloeke boek over Vietnam is sprake van bijzondere betrokkenheid. Hastings was tijdens de oorlog correspondent in de VS, deed verslag vanuit Cambodja en Vietnam en ontvluchtte in 1975 vlak voor de inname van Saigon met een Amerikaanse helikopter het land.

De auteur meldt het aan het begin van zijn geschiedenis. Verderop is het vergeefs zoeken naar dat persoonlijke perspectief. Hastings kiest dan consequent voor de afstandelijkere blik van de historicus, die bogend op de inmiddels ongelofelijke hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal de lezer mee terug voert naar de drie decennia conflict en voorziet van wijsheid achteraf.

Een veteraan vertelt in ‘Vietnam. Een tragedie 1945-1975’ van Max Hastings over de verwarring waar hij mee moest leren leven: “Toen ik terugkwam, was mijn tijdsbeeld nog dat van 1966. Ik wist nauwelijks iets van de rellen en de moorden. Ik had een hoop problemen met mijn geheugen. Ik leerde om zorgvuldig te kiezen waar ik mijn aandacht op richtte.”

De Vietnamoorlog was nog niet ten einde, maar de Parijse Vredesakkoorden van begin 1973 betekenden wel de vrijlating van ruim dertigduizend krijgsgevangen door beide kanten. Tot de groep die haar vrijheid terugkreeg, behoorden 588 Amerikanen. Sommige van hen zaten al zo’n zeven jaar vast. Boven op hun traumatische ervaringen kregen ze bij terugkomst in de Verenigde Staten een enorme cultuurshock te verwerken. Vrijwel alles was veranderd: films zaten vol pikante scènes, homoseksuelen kwamen publiekelijk uit de kast, mannen en vrouwen droegen kleurige kledij en lange haren, de prijzen in de winkels waren onvergelijkbaar met die halverwege het vorige decennium.

Incapabele Europese koekenbakkers

De rode lijn in Hastings’ verhaal is de tragedie uit de ondertitel. Dan gaat het niet alleen om het roemloze einde voor de Amerikanen, wat een nieuwe dreun was voor de naar de VS terugkerende krijgsgevangenen en andere veteranen. De kracht van deze oorlogskroniek is dat die de waanzin van het conflict in vrijwel al zijn bizarre en gruwelijke facetten laat zien.

Nadat de Fransen met veel steun van de VS het niet hadden gered in hun koloniale oorlog, lieten de VS zich steeds verder in het Vietnamese moeras zuigen. Zelfoverschatting en een gebrek aan vermogen om zich te verplaatsen in anderen speelden daarbij een belangrijke rol. Dat de Fransen het hadden afgelegd tegen de communistische leider Ho Chi Minh en zijn medestanders kwam volgens de Amerikanen omdat ze Fransen waren. Het leger van de machtigste natie ter wereld zou in Zuidoost-Azië presteren wat die incapabele Europese koekenbakkers niet voor elkaar kregen.

Waar leiders als Churchill Washington waarschuwden, vonden de VS ingrijpen onvermijdelijk. De wereldwijde opmars van het communisme moest tot staan worden gebracht. De Vietnamezen, veelal straatarme boeren, moesten uiteindelijk wel vallen voor de Amerikaanse droom met zijn materiële verlokkingen, dacht Washington. Dat deden ze dus niet. De grote westerlingen met hun stampende legerkisten en hun ogen verscholen achter zonnebrillen oogden als aliens. Vietnamese kinderen die een bezoek brachten aan de dierentuin in Saigon vergeleken de apen met Amerikanen. Beiden hadden immers haren op hun armen.