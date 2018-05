Een okselhaar-elixer en vleermuis op het menu: de film 'November' is de mafste creatie in tijden

'November' is de mafste creatie in tijden, een film uit Estland die zich van niets of niemand iets aantrekt en helemaal zijn eigen gang gaat. Je zou het een duister sprookje kunnen noemen of een folkloristische fabel. Misschien is het wel de liefdesbaby van Béla Tarr en Terry Gilliam. In een winters woud proberen arme boeren te overleven, gedrochtelijke wezens die gezelschap krijgen van witte wolven en zwartogige geesten. Ze voeden zich met vleermuizen en boomschors en maken liefdeselixers van zweet, okselhaar en uitwerpselen.

De Estlandse regisseur Rainer Sarnet, die eerder een punkverfilming maakte van Dostojewski's 'De Idioot', brengt de gelijknamige cultroman van zijn landgenoot Andrus Kivirähk met zo veel fantasie tot leven dat je van de ene verbazing in de andere valt. Sarnet is niet het soort regisseur dat zijn publiek bij de hand neemt, je moet goed speuren naar de satire op hebzucht en pragmatisme die in alle fantastiek verweven zit. En anders moet je je maar gewoon overgeven aan de verbluffende zwart-wit beelden van cameraman Mart Taniel en de lyrische melodieën van componist Michal Jacaszek.

Het helpt ook dat er in die vreemde, duistere wereld een beeldschoon boerenmeisje opduikt, een engelachtige verschijning die als enige in staat lijkt lief te hebben. Het is niet het soort liefde dat de arme Hans, de jongen van haar dromen, voor een rijke barones opvat, maar echte onbaatzuchtige liefde. Vandaar dat Liina, eenzaam en alleen, straalt in het magische novemberlicht.

