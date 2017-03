Een ode aan de duistere kant van Rome

Mirko Zilahy werd in Italië bekend met zijn vertalingen van het werk van Donna Tartt. In zijn thrillerdebuut neemt hij ons mee naar een deel van Rome waar de meeste toeristen nooit zullen komen, maar waar het overgrote deel van de Romeinen woont.

Drie kwartier met een bus en een half uur met de metro verwijderd van het historische centrum bevindt zich ook het politiekantoor van commissaris Enrico Mancini. De briljante rechercheur is verlamd van verdriet na de dood van zijn vrouw. Het enige wat hem interesseert is de verdwijning van de oncoloog die zijn geliefde Marisa heeft proberen te redden. Maar Rome wordt opgeschrikt door een serie wrede moorden en vrienden en superieuren denken dat dit juist de zaak is die Mancini uit zijn lethargie kan halen.

De lijken worden verminkt aangetroffen, organen zijn verwisseld, bij een is de huid afgestroopt. Mancini moet de boodschappen die de moordenaar via de lijken achterlaat, ontcijferen. Tot zijn grote ellende leiden die steeds naar de ziekte die zijn vrouw velde.

Daarmee stijgt deze thriller ook direct uit boven het gemiddelde in het genre. De commissaris herinnert zich hoe schrijnend het was toen hij de afdeling in het San Camillo-ziekenhuis binnenkwam en zijn vrouw omhelsde maar haar niet meer rook. De chemokuur had haar geur vernietigd. Zilahy beschrijft de sfeer op de afdeling, de afstand die artsen er moeten bewaren om niet te veel te worden meegetrokken in het leed van hun patiënten.

Afgeslacht Het is duidelijk dat de moorden met het ziekenhuis te maken hebben, maar waarom zijn de barkeepster van een Ierse bar en een oude monnik uit het klooster dan afgeslacht? In zijn nawoord schrijft Zilahy dat hij altijd gefascineerd is geweest door de contrasten tussen grandeur en verval in Rome. De onthulling komt wel wat vroeg maar dat doet weinig af aan dit veelbelovende debuut Ergens in de industriële constructies van de oude gashouder en het slachthuis van Testaccio moet de moordenaar worden gezocht. En terwijl Mancini zijn politiepenning afwerpt om zich helemaal op de zoektocht naar de vermiste oncoloog te werpen, komen de verhaallijnen samen. Pas als de inspecteur beseft hoe goedbedoelde opmerkingen helemaal fout kunnen vallen bij patiënten, begrijpt hij wat er aan de hand moet zijn. De lezer weet dan al wie er achter de wrede moorden zit. Die onthulling komt wel wat vroeg maar dat doet weinig af aan dit veelbelovende debuut, dat ook nog eens een fraaie ode is aan een onbekende kant van Rome. Mirko Zilahy - Schaduw. Vertaling: Anniek Njiokiktjien. Xander 381 blz. €19,99

