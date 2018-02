Een nieuwe taalvorm ontwaart zich

Als taalkundige moet je nooit denken dat je het beter weet dan de feiten

Mijn eerste neiging was om 'nee' te antwoorden. Het zit niet in mijn eigen taalgevoel om 'ontwaren' wederkerend te gebruiken, en de lezeres zal haar vraag ook ongetwijfeld een beetje retorisch bedoeld hebben. Je bent zelfs geneigd om meteen 'Contaminatie!' te roepen, en te veronderstellen dat de schrijver 'zich ontvouwen' en 'ontwaren' door elkaar heeft gehaald.

Als taalkundige moet je echter nooit denken dat je het beter weet dan de feiten, en je moet al helemaal oppassen met het veronderstellen van allerlei analogieën, want als er nou iets taalkundig drijfzand is, dan is het wel analogie.

Dus ik zoek het even op. Wat blijkt? 'Zich ontwaren' komt de laatste tijd (zo ongeveer vanaf 1980) wel vaker voor, ook in kranten en boeken. Niet zo heel vaak (op internet een paar honderd keer), maar genoeg om je aan het denken te zetten.

Het woord 'ontwaren' zelf klinkt trouwens wel een beetje ouderwets, maar het bestaat pas ongeveer sinds 1800, en het is gevormd uit 'ont-,' dat het begin van iets aangeeft (zoals in 'ontbranden'), en 'ware', dat 'oplettend' betekende (het zit ook in 'gewaarworden' en het Engelse 'aware').

Interessant is, dat een paar keer de combinatie 'laat zich ontwaren' of 'doet zich ontwaren' voorkomt ('Wat schok doet eilings zich ontwaren?'). Dat zou weleens de ontbrekende schakel kunnen zijn met 'zich ontwaren.'

