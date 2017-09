Een mopje over een vent die later komt

Misschien vindt u dit een flauw mopje, maar er zit een leuke taalkundige puzzel in. Ik heb het dan niet over het verschil tussen 'later' en 'lator,' dat je als een regionale uitspraak kunt karakteriseren, maar over dat 'vent die', dat je uitspreekt als 'ventie'. Hoe kan dat?

Het woord 'vent' eindigt op een 't' en het woord 'die' begint met een 'd.' Het valt nog steeds binnen de standaarduitspraak om die twee klanken te laten versmelten tot één klank. En bij 'vent die' kies je dan voor de 't'. Er is niemand die zegt 'de vendie later komt'.

Goed, bij een woord dat eindigt op een 't' gevolgd door een woord dat begint met een 'd' kies je voor de 't'. Mis: soms kies je voor de 'd'. Kijk maar: neem de zin 'Kijk die vent diep nadenken!' Probeert u dat eens uit te spreken met een versmolten 't': 'Kijk die ventiep nadenken'. Voelt heel gek aan. Nu met een 'd': 'Kijk die vendiep nadenken'. Mmmja, dat kan eigenlijk wel, vindt u niet?

We zien hier het wonderlijke verschijnsel dat de keuze van de 't' of 'd' afhankelijk is van de woordsoort van het woord dat begint met een 'd'. Bij voornaamwoorden ('dat', 'die', 'deze') is de 'd' zwak en wint de vorige 't'. Maar bij andere woordsoorten krijgt de 'd' de overhand.

Is dat niet gek? Dat betekent dat ('betekentat') wij ons voortdurend bewust zijn van de woordsoorten die wij uitspreken.

Ook een taalkwestie? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl

