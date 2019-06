Een mooie observatie: geuren houden Europa bijeen

Elly de Waard kwam met die geuren op de proppen, in ‘Sonnet voor Europa’ uit haar meest recente bundel ‘Het heterogeen’:

Lees verder na de advertentie

Europa wordt bijeen gehouden, niet door

politiek, maar veel basaler, door haar bossen,

akkers, hagen, door die draad van geuren

die zich door de eeuwen slingert als de

wegen en paden op de grond.

De dichter gaat al meer dan veertig jaar mee. ‘Het heterogeen’ is een kleine bundel met sonnetten, meer vrijer werk en een afdeling met vertalingen van enkele gedichten van de Amerikaanse dichter Amy Clampitt.

In deze bundel staan een paar gedichten die maar geen poëzie willen worden

Het is een rustige bundel waarin veel wordt teruggeblikt, op reizen door Europa, op een uitje naar Parijs, op angstbeelden uit een jeugd: ‘Toen ik jong was werd ik gekweld/ door het idee dat ik een reus was’.

Vanuit het ‘kleine’, het dagelijkse reikt De Waard naar het grotere, naar de natuur die omringt, naar de kosmos. Een toevallig gevonden broodplank doet denken aan de maan. Dat die broodplank opdook uit het puin, dat er een ‘verzengend vuur’ overheen gegaan was, dat refereert ongetwijfeld aan de brand die ooit het huis van De Waard en Chris van Geel verwoestte, de dichter met wie ze lange tijd samenleefde.

Ze kijkt ook vooruit. Stelt knellende vragen: wat als ze vergeetachtig wordt, zal ze dan schrijven als een vlindervanger die probeert de steeds maar weg fladderende gedachten in zijn net te krijgen? En, heeft dat schrijven eigenlijk nog zin?

Hoe tot het einde te blijven bewegen

zonder het perspectief om je bestaan

nog het nodige uitzicht te verlenen?

De Waard benoemt vooral wat haar bezighoudt, meer dan dat ze het oproept. De vaak wat gedragen, grote woorden verfijnt ze niet, wat maakt dat er gedichten in deze bundel staan die maar geen poëzie willen worden. Een langer vers over Remco Campert bijvoorbeeld, is vooral een navertelde anekdote over een televisieprogramma dat niet uitgezonden mocht worden vanwege Camperts regel ‘alles zoop en naaide’. En al was het een ander zinnetje dat indruk maakte op De Waard, een echt nieuwe laag wordt niet aan het verhaal toegevoegd.

‘Het heterogeen’ besluit met vertalingen van poëzie van de Amerikaanse Amy Clampitt die zelf ooit op 63-jarige leeftijd debuteerde. De Waard is al langer gefascineerd door Clampitts werk, door haar kleine en toch veelomvattende observaties van grassen en planten, bijvoorbeeld: ‘zelfs van de plebejische/ weegbree in het tuintje bij de voordeur/ verdient elke alledaagse kegeltop/ een halo’.