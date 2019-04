Een mooi voorleesboek over hoe een konijn piekert over het leven

Nog voor je de onderkoeld geestige eerste zin hebt gelezen, heeft dit voorleesboek je al voor zich ingenomen. Dat heeft alles te maken met de fraaie vormgeving, van auteur Paul Verrept zelf - ruime bladspiegel, chique rode bies langs de kaft - en vooral de tegelijkertijd aaibare en eigenzinnige illustraties van Nils Pieters. Zijn intense, vaak gloeiende kleurgebruik springt meteen in het oog. Uitvloeiende waterverf biedt warmte en sfeer, de beweeglijke kleurpotloodlijnen waarin hij zijn figuren neerzet geven de beelden pit.

Maar dan toch die eerste zin: “Konijn is een prima kerel”. Een nuchtere binnenkomer, die het gefilosofeer dat volgt op voorhand lijkt te relativeren. Konijn is soms wat somber, omdat hij peinst over hoe de dingen zijn, het bestaan zogezegd. Knipoog van Pieters: op de tekening ligt ‘La Nausée’ van Sartre in Konijns hol.

Aangename samenwerking

Zware kost wordt deze verhalenbundel echter niet, want Konijns geprangde gemoed kan al omdraaien na een kopje koffie van precies de goede sterkte of even kissebissen met zijn hartsvriend Egel, op wie hij zijn gepieker zo nu en dan fijn kan afschuiven. Dankzij Pieters hebben de twee bovendien vaak komische uitdrukkingen op hun smoeltjes.

Op een enkel waziger verhaal na - zoals het surrealistische ‘De reis’ - blijven de vragen waar Konijn en Egel mee worstelen prettig dichtbij. Zo maken ze zich hevig zorgen over later, want later komt vanzelf, je kunt je er niet voor verstoppen en je weet niet wat later brengt. Tot ze bedenken dat als later er is, het ‘nu’ is geworden. En nu is het goed. Poeh, valt dat even mee.

© Nils Pieters

Dat soort hersenkronkels doen natuurlijk denken aan Toon Tellegen, maar sterker nog aan Arnold Lobel. Verrept noemt diens ‘Kikker en Pad’ terloops. Het aandoenlijk-grappige verhaal waarin Konijn ’s nachts wakker wordt, had zo uit Lobels ‘Bij Uil thuis’ kunnen komen. Konijn vindt de stilte verdacht en roept: “Is hier iemand?” Geen antwoord. “Nu werd Konijn pas echt bang. Er was duidelijk iemand met slechte bedoelingen zijn hol binnengedrongen. Anders, dacht Konijn, zou die wel even iets terugroepen om hem gerust te stellen.”

Dat Pieters Konijn hier paars tekent in het blauwe nachtduister bewijst zijn behendigheid met kleur; elders is het dier ook eens oranje en zwart. Een aangename samenwerking tussen deze Vlamingen, die naar meer smaakt.