Een modern familiedrama in een spookhuis aan de gracht

Keizersgracht 286 stond eeuwen geleden bekend als ‘het spookhuis van Amsterdam’. Vele verhalen deden erover de ronde. Twintig jaar geleden stortte het volledig in door een verrotte fundering. Rinske Hillen koos het betreurde huis uit als decor voor een familiedrama, in haar debuutroman ‘Houtrot’.

Natuurfilosoof Bram Wenksterman is de bewoner van het grachtenhuis, dat al generaties lang familiebezit is. In de grote achtertuin, onder de eikenboom, liggen zijn voorouders begraven. Zijn dochter Amber is gaan studeren en zijn vrouw zit in een psychiatrische inrichting. Hij moet het huis van de ondergang redden door een kostbare renovatie, er is haast geboden, maar Wenksterman heeft geen cent te makken, alleen maar schulden. Zijn vermogende schoonvader zou redding kunnen brengen, maar hoe vraag je zeven ton aan een hoogbejaarde man wiens dochter je gedwongen hebt laten opnemen in een inrichting om vervolgens je minnares bij je te laten inwonen? En dat is bij lange na niet al het explosieve materiaal dat de schrijfster neerlegt. In het hart van het verhaal ligt een familiegeheim te gisten dat verborgen moet blijven voor dochter Amber, die haar studie heeft opgegeven en tijdelijk is teruggekeerd naar het ouderlijk huis.

Je zou kunnen zeggen dat de symboliek er nogal dik bovenop ligt

Fundering Houtrot in de fundering, een scheur in de muur van onder tot boven, graven in de tuin, een familiegeheim. Je zou kunnen zeggen dat de symboliek er nogal dik bovenop ligt. Hinderlijk is dat niet, de schrijfster speelt welbewust met het oude literaire thema van het vervloekte huis. Je denkt aan Thornfield Hall, het huis vol geluiden uit ‘Jane Eyre’ dat een krankzinnige echtgenote op zolder verbergt. En aan het klassieke ‘The Fall of the House of Usher’ van Edgar Allan Poe waarin een huis bezwijkt onder een familievloek en instort. Aan het meer recente ‘Beloved’ van Toni Morrison ten slotte, waarin een gestorven peuter ervoor zorgt dat het in huis niet meer pluis is. Ook in ‘Houtrot’ weerspiegelt een oud huis de aangetaste ziel van de bewoners. Verwacht echter geen spookachtige gothic novel: Hillen lijkt met de nodige ironie naar genoemde literaire voorbeelden te verwijzen. Het boek is boven alles een modern familiedrama dat zich afspeelt in de grachtengordel, neergezet in sterke scènes die zo op het toneel kunnen.