Een machine als handig hulpje én als een hels instrument

Eerst één, dan twee, dan drie en uiteindelijk vier danseressen zweven tussen hemel en aarde. Aan kabels worden ze door een machine vanuit de nok van het theater voortbewogen. Van links naar rechts, van boven naar beneden, als lappenpoppen in een trekpoppentheater. Een volgspot belicht de danseressen als trapezeartiesten, waardoor het lijkt alsof ze op de hielen worden gezeten door hun eigen schaduw op de achterwand.

'I/II/III/IIII' van beeldend kunstenaar en choreograaf Kris Verdonck houdt het midden tussen dansvoorstelling en kunstinstallatie. Het toneelbeeld is even simpel als magisch: de vederlichte danseressen moeten zich als marionetten overgeven aan de machinerie, terwijl ze met identieke bewegingen in een unisono ballet controle over hun lichaam proberen te krijgen.

Verder gebeurt er eigenlijk niets in deze tien jaar oude choreografie die Verdonck op uitnodiging van ICKAmsterdam perfectioneerde. Het concept is glashelder en laat ruimte voor alle mogelijke associaties en diepere lagen. Daarmee is dit zo'n zeldzame voorstelling die onder de huid gaat zitten en waarover je dagen later nóg weer andere dingen bedenkt. Dus waar eens te beginnen met er iets over te vertellen?

De rustige cadans brandt het beeld bijna achteloos op het netvlies

De danseressen zijn kwetsbaar, letterlijk en figuurlijk gebonden, en tegelijk krachtpatsers, want het is nogal een tour de force om deze evenwichtsoefening vol te houden. Mede door de keiharde zwart-witbelichting hebben ze iets onaantastbaars, als cyborgs in een sciencefictionthriller, van elke emotie ontdaan. Soms nemen ze in de lucht een frêle balletpose aan, als in het slotbeeld van een romantisch ballet, maar dan is daar de machine die ze laat zakken en ze als karkassen op weg naar de slachtbank over de grond voortsleept. Schoonheid naast verderf, zoals je door licht iets kunt zien in het donker en zoals vrijheid bestaat bij gratie van gebonden zijn.

Krachtige, tot nadenken stemmende beelden dus, die nog eens worden versterkt door de rustige cadans waarin ze bijna achteloos op het netvlies worden gebrand. Die cadans wordt gaandeweg een hallucinerende trip wanneer de danseressen 'vermeerderen': een solo wordt een duet, het duet een trio, het trio een kwartet. Elke nieuwe constellatie volgt dezelfde regels, maar de impact wordt steeds groter en actualiseert de thematiek: waar ligt de grens tussen machine als handig verlengstuk, of de machine als hels instrument dat ons doen, en wellicht ook ons denken, bepaalt? Met de vaart waarmee technologische vooruitgangen worden geboekt, is dat een dringende vraag.

