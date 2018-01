Een lustbos midden in Amsterdam, met ijsvogels en bulderende vliegtuigen

Nu weêr naar Frankendael, ’t geen, in zyne ruime lânen

By naer verborgen, ons een sierlyk lustbos toond

Ruime lânen, een lustbos midden in een wereldstad als Amsterdam? Een Verheerlijkt Watergraafsmeer met al die rolkoffers, trams, bedrijvigheid en dichte bebouwing? Dat noopt tot ontdekking, zien of die oude dichtregels vandaag de dag nog kloppen. Park Frankendael, een stadspark aan de razend drukke Middenweg.

Het toegangshek oogt voornaam, net als de lange laan waarmee het park zich openstelt. Lopen wordt doorschrijden, het hoofd fier rechtop. De einder lokt, zoals zo vaak op lange lanen, maar de knotwilgen rechts vragen eerst aandacht. Niet alleen vanwege de wonderlijke combinatie van knotwilgen en piepende trams, maar vooral door de winterkoning die er bijna ‘hartstochtelijk’ zit te zingen.

Tijd van struinen Na maanden moeizaam lopen is de tijd van struinen weer aangebroken en negeer ik baldadig de paden om te zoeken naar jonge sprietsels in de koude winterbodem. Hoe heerlijk zou het zijn, zo’n absurd bloeiende hondsdraf of witte dovenetel, zo’n teken dat het met de winter nu al is gedaan. Links een bosje met, zoals de statige omgeving betaamt, hulst, taxus en rododendron, Een gevlekte aronskelk streept de bodem en de stengeltjes van eerste krokussen strepen lustig mee. Ik kronkel mee met de paden, laat me daardoor verlakken over de grootte van het park en keer terug op de lange laan. De kale takken tegen de wolkenlucht zijn mooi als immer. Zelfs dit stedelijk groen doet herleven. Koud op weg maken laan en bos duidelijk dat Frankendael niet zomaar een stadspark is. Nee, dit groen heeft een historie die al in de zeventiende eeuw begon. De eeuw begon met de inpoldering van de Watergraafsmeer. Het meer nam steeds meer land door afkalving van de oevers, drooglegging beviel Amsterdamse speculanten bijzonder goed. Het nieuwe land zou de behoeftige bevolking van melk, groente en fruit voorzien. Tekst gaat verder onder de afbeelding © RV Cornelis Poot maakte een toegankelijk park van Frankendael, zij het alleen voor 'fatsoenlijke ingezetenen'

De eerste buitens Al snel kwamen er de eerste buitens. Zo ook Frankendael, compleet met ‘huysinge, bepotinge, beplantinge en verder getimmerte’. Zoals zo vaak ging het vooral de rijken naar den vleze, het buiten werd almaar groter en fraaier. In 1835 kocht Cornelis Poot Frankendael. Een verlichte geest. Hij maakte het een toegankelijk park, zij het alleen voor ‘fatsoenlijke ingezetenen’. Alleen zij konden genieten van ruischende populieren, talrijke boschjes, dichtgegroeide lanen en slingerpaden. Park werd ‘pleziertuin’, tuinbouwschool en handelskwekerij. De gemeente kocht het uiteindelijk om er stedelijk groen te kweken. Het publiek bleef welkom, nu ook het onfatsoenlijke. Elke gebruiker drukte zijn eigen stempel en de oorspronkelijke opzet verdween meer en meer. Zeker ook door de Tweede Wereldoorlog, toen het park voor de stedelijke voedselvoorziening en als distributiecentrum voor hout fungeerde. De nood was hoog, bomen jatten was voor velen de laatste redding: kaalslag was het gevolg. Maar het park herrees uit zijn as, en is nu voor tout Amsterdam aangenaam verpozen. Niet altijd overigens. Want als een auto van de handhaving een groep vrouwen met honden staande houdt, omdat ze blijkbaar iets fout doen, breekt er in plat Amsterdams een scheldpartij los. Ongelijk kan ik de vrouwen niet geven; handhaven in een rustig park op een doordeweekse dag. Hebben ze echt niets beters te doen?

Alsof het voorjaar is Ik banjer verder. Kauwtjes peuren in het gras op zoek naar bodemdieren en een koolmees doet alsof het voorjaar is. De ooievaar die pontificaal op een nest op de oude kwekerijschoorsteen staat, wekt bij niemand verbazing, behalve bij mij. Even later wordt duidelijk waarom de ooievaar hier zit. Omgeven door negen blauwe reigers, zes ooievaars en tientallen meeuwen staat een oude vrouw een zak oud brood leeg te gooien. ‘Se kenne me. Het sijn me kindere’. Als het brood op is, verdwijnen de reigers weer naar de bomen om daar, slepend met takken, hun nesten te bouwen. De ooievaar heeft nog geen neigingen in die richting, maar broedt sinds 2002 wel in het park. Een klein wonder, na honderd jaar afwezigheid in Amsterdam. De verwording van de vogels en het brede asfaltpad ten spijt geniet ik van de bomen, de vogels, het groen van fluitekruid en zelfs de bloeiende narcissen, ongetwijfeld onlangs in knop gepoot. Het zachte weer lokt regenwormen en dus de mollen naar boven. De hopen zijn vers en mooi donker. Een merel hoopt er blijkbaar iets eetbaars te vinden, peurt en vernielt vakkundig de berg. Op verschillende plaatsen zijn in grond en vegetatie Nederlandse streken nagebootst, zodat wandelen in Amsterdam opeens een Limburgs tintje krijgt. Het laatste stukje brengt stomme verbazing

Gehold en gewerkt Als altijd en overal wordt ook hier gehold en gewerkt aan lijf en leden. Soms onbegrijpelijk, zoals de vrouw die op een been op een bankje staat en bezwerend de armen naar een waterpartijtje strekt. Het bosje waarin ze haar strapatsen uithaalt, verleidt me weer even van het pad af te gaan. Ik ontdek een knaagspoor dat ik aan een bosmuis toeschrijf en dicht een grote berg bladeren aan een overwinterende egel toe. Hoe klein groen toch rijk kan zijn. Het laatste stukje brengt stomme verbazing. Na een lange brug met, helaas, uitzicht op een weg klinkt vanuit het riet het gegil van een waterral. Een ijsvogel schiet voorbij. Een vliegtuig komt bulderend over, auto’s claxonneren. Huysinge, potinge en beplantinge midden in Amsterdam. Tekst gaat verder onder de afbeelding © RV

Ecologie Frankendael vervult een belangrijkere ecologische functie dan je op eerste gezicht zou denken. Dankzij de landschappelijke verscheidenheid - bos, wei, riet en water, schooltuin en heemtuin - herbergt het park een flink aantal soorten planten en dieren. Zo broedt er zelfs af en toe een boomvalk en zijn er wezels gezien. Het park is bovendien onderdeel van een keten stedelijke groengebieden die via groene aders in verbinding staat met onder meer het Amstelland.